Butragueño: "Nos llama la atención que el árbitro no acuda al VAR parar revisar el penalti"

El Real Madrid se ha marchado de su propio estadio, el Alfredo Di Stéfano, con una dolorosa derrota frente al Levante en la que el colegiado Medié Jiménez ha sido uno de los grandes protagonistas del encuentro, ya que expulsó a Eder Militao en el minuto 8 de partido, condicionando así el choque para los blancos que tuvieron que jugar con uno menos durante más de 80 minutos.

A pesar de ello, el equipo entrenador por Bettoni consiguió adelantarse en el marcador con un genial tanto de Marco Asensio en una contra espectacular. Sin embargo, los blancos terminaron pagando el asedio y antes del descanso, Morales empató el choque para los granotas, que habían conseguido dominar el juego gracias a su superioridad numérica.

Ya en el segundo tiempo, hubo de nuevo acciones polémicas que pudieron condicionar el partido como el penalti de Vinicius señalado sobre Clerc. Existió una gran duda sobre si la infracción del brasileño fue dentro o fuera del área, ya que existían algunas tomas en las que se apreciaba que la falta podía ser fuera de la zona de máximo castigo.

Penalti de Vinicius pitado por el VAR

Aún así, en una acción en la que la revisión del VAR podría haber sido muy útil, el colegiado Medié Jiménez no recibió la recomendación de la sala de videoarbitraje para revisar la jugada, algo que sí había sucedido en la expulsión de Militao, que en un principio había sido señalada como tarjeta amarilla y que después fue castigada con la tarjeta roja directa.

Ante esta situación se quejó tras el partido Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, quien aseguró que llamaba la atención que para expulsar a Militao en una jugada tan dudosa sí interviniese el VAR, y que en la del penalti, donde en directo era muy difícil de ver, no se acudiese al monitor situado a pie de campo para poder comprobar si efectivamente había sido dentro o no.

El análisis de Butragueño

"Nosotros entendemos que la falta de Vinicius se comete fuera del área y que, por tanto, no es penalti. Nos llama la atención que el árbitro no acuda a la pantalla del VAR en esa situación tan delicada que al final nos ha terminado por costar un penalti".

Sobre la polémica jugada de la expulsión del central brasileño, Butragueño asegura que el jugador del Levante no avanza en una dirección directamente hacia la portería con motivo de un mal control. Además, junto a Militao, también está en la acción Varane, que podría haber intervenido para taponar el disparo. Por todos esos condicionantes, Butragueño considera que la acción no era de expulsión.

Expulsión de Militao ante el Levante

"El control que realiza no le lleva hacia la portería, le sale hacia la izquierda, según el reglamento debería ser una ocasión manifiesta de gol, es decir, si hubiera sido un control orientado hacia la portería. Tengo muchas dudas, creo que la amarilla era suficiente".

A pesar de las decisiones arbitrales, el director de relaciones institucionales del Real Madrid asegura que los blancos no se van a abandonar porque su ADN no se lo permite, y que pelearán hasta el final a pesar de la derrota: "Es cierto que es una derrota complicada pero nosotros no podemos dejar de luchar porque ese es el ADN del Real Madrid, luchar hasta el final".

