El Real Madrid no puede contra el Levante, el VAR y el árbitro y se cae de la lucha por La Liga

El Real Madrid sucumbió a un vendaval arbitral en Valdebebas. El Levante jugó sus armas y remontó el gol inicial de Asensio con los tantos de Morales y Roger. El encuentro estuvo marcado por una expulsión injusta a Militao nada más comenzar el duelo y por un penalti, que fue fuera del área, de Vinicius sobre Clerc y que detuvo Courtois. [Narración y estadísticas: Real Madrid 1-2 Levante]

No es día para muchas lecturas futbolísticas debido a que el partido estuvo tremendamente condicionado por las decisiones de Medié Jiménez sobre el césped y de Cuadra Fernández desde el VAR, pero el Real Madrid se ha dejado muchas de sus opciones a La Liga en una tarde para olvidar, aunque no para perdonar.

Los tres puntos se los llevó el Levante y eso que el Real Madrid se consiguió sobreponer a la expulsión de Militao y se llegó a adelantar en el marcador. Después, Morales volvió a ejercer de verdugo de los blancos y Roger se vengó en el tramo final de un Courtois que había conseguido hasta ese instante amargarle la tarde.

Expediente VAR

La locura se apoderó del inicio del partido con un cuarto de hora en el que pasó de todo. Primero, las dudas en la defensa blanca a punto estuvieron de costarles caras por la falta de entendimiento entre los zagueros y Thibaut Courtois. Después, en el minuto 8, Sergio León aprovechó una contra para encarar a Varane y, cuando ya iba a emprender el camino a portería, fue arrollado por Militao.

En un primer momento el árbitro mostró tarjeta amarilla al defensa del Real Madrid. Sin embargo, a instancia del VAR, fue a revisar la jugada y terminó expulsando a un Militao que no acaba de conseguir de blanco el nivel con el que deslumbró en el Oporto. Si el brasileño era o no el último defensor es una cuestión más que interpretable, por lo que no se entiende por qué esta vez sí se rearbitró la decisión de Medié Jiménez.

Con los árbitros últimamente pasa como con los filmes de las sobremesas, uno no sabe si son así de malos o si es que lo hacen aposta. Para todo tienen excusa siempre, pero que no vuelvan a contar la milonga de las jugadas grises tras lo que se vio en el Di Stéfano con la roja a Militao.

Zidane, en contacto permanente con Bettoni a pesar de estar en casa por coronavirus, decidió no hacer cambio alguno y recolocó a Casemiro en la defensa cuando el Levante tenía pelota. El Real Madrid se recompuso bien y con una contra letal encontró el gol cuando pintaban bastos.

Pase con el exterior de Kroos y Asensio tira de velocidad para superar a la zaga granota y batir por abajo a Aitor Fernández en el minuto 13. El balear y Hazard comienzan a asentarse en el once como acompañantes de Benzema en el tridente de Zidane. Mención especial también para el belga, que ya antes de esta acción había dirigido un ataque con la velocidad y el dribbling que mostraba en el Chelsea y que le convirtió en el mejor jugador de la Premier.

También existió polémica en esta jugada y es que el Levante reclamó penalti de Mendy a Melero por un salto en el inicio de la acción. Sin embargo, esta vez el VAR no corrigió al colegiado y es que no pareció que hubiera nada más que un lance del juego. Más madera para un partido que tuvo de todo.

Morales, verdugo blanco

No se arrugó el Levante que, gracias a su superioridad numérica, siguió apretando al Real Madrid. Courtois ganó el duelo a Roger en dos claras ocasiones granotas, pero nada pudo hacer ante un nuevo golazo de Morales. 'El Comandante', que tiene cogida la medida al equipo de Zidane, puso una volea en la escuadra tras no llegar a Odriozola a un centro al segundo palo.

Se acababa entonces de superar la primera media de hora y el equipo de Paco López había conseguido neutralizar el gol de Asensio después de que el balear tuviera una clara oportunidad poco antes para haber puesto el 2-0 en el luminoso. Sin embargo, el '11' se resbaló ante Aitor Fernández y la ocasión quedó en nada.

El duelo siguió en todo lo alto y con Medié Jiménez como protagonista incuestionable. El árbitro permitió la dureza del Levante sin mostrar tarjeta alguna. También se reclamó una roja a Roger antes del descanso por un pisotón en la cabeza a Varane. Sin embargo, esta vez sí que parece involuntario y fruto de la caída del futbolista granota.

Un penalti que no era

La segunda parte no bajaría un ápice en intensidad y polémica. Vinicius, que entró por Hazard justo antes, derribó a Clerc al borde del área en el minuto 62. Medié Jiménez señaló la falta fuera del área, pero el VAR, con Cuadra Fernández al mando, corrigió al colegiado y finalmente se señaló penalti. ¿Por qué? Nadie lo entiende. Desde luego con las repeticiones que se mostraron esta decisión está más cerca de la prevaricación que de un error aislado.

Medié Jiménez esta vez no quiso ir a ver la pantallita, a pesar de la indiginación de Sergio Ramos y del resto de jugadores del Real Madrid no convocados que se lo pedían a gritos tras haber visto la acción en televisión. Todo quedó entonces en un duelo entre Roger y Courtois. El belga, que parecía tener comida la moral al delantero granota, sacó una mano salavadora con tintes de justicia poética.

La venganza de Roger

La mano dura de Courtois mantuvo al Real Madrid un rato en el partido. Pero solo eso, un rato. Roger consiguió vengarse del guardameta belga al recoger un balón en el centro del área y mandarla a la jaula. El Levante puso así el 1-2 en el marcador e hizo que saltaran las sirenas en el Di Stéfano como si de La Isla de las Tentaciones se tratara.

Con más ganas que fútbol lo intentó hasta el final el Real Madrid, pero finalmente terminó sucumbiendo ante el tridente formado por el Levante, el VAR y el árbitro que arrasó por completo Valdebebas. Adiós casi definitivo a La Liga y es que Atlético puede ganar medio título en su visita al Cádiz. Queda la Champions. Pero solo la Champions.