Jorge Calabrés, en Directo Gol: "Con estos arbitrajes es imposible para el Real Madrid y hay que decirlo"

No pudo el Real Madrid sumar una nueva victoria para seguir ganando sensaciones después del triunfo del pasado fin de semana ante el Alavés en Mendizorroza. Volvieron los blancos al Di Stéfano y cayeron por cuarta vez en lo que va de Liga, esta vez ante el Levante.

Y eso que el equipo merengue se puso por delante con gol de Asensio, aunque antes el Real Madrid ya se había visto perjudicado por la decisión de expulsar a Militao por una acción muy polémica. Ya en la segunda mitad, Medié Jiménez, a instancias del VAR, señaló penalti de Vinicius sobre Clerc, que paró Courtois a Roger.

Sin embargo, primero Morales, antes del descanso, y luego el propio Roger dieron la vuelta al partido para que el Levante se volviese a Valencia con tres puntos más en su casillero. El desenlace por todo lo sucedido es de indignación en la casa blanca, tal y como ha revelado Jorge Calabrés en Directo Gol.

El director de EL BERNABÉU ha expuesto cómo se siente el Real Madrid tras las decisiones tomadas por el VAR, donde se encontraba a los mandos Cuadra Fernández, y por Medié Jiménez, el árbitro principal del encuentro. Jorge Calabrés ha asegurado que con estos arbitrajes, la derrota es casi como decir "adiós a La Liga".

"Estoy INDIGNADO, pero en el Real Madrid están bastante más indignados que yo"



"Se cree que ha habido una campaña desde el penalti de Ramos en el clásico"



Indignación por el arbitraje

"Yo indignado, pero en el Real Madrid, que he podido hablar hace unos minutos con ellos, están bastante más indignados que yo. Lo que hay en el Real Madrid es una indignación total con el tema arbitral porque se cree que ha habido una campaña, desde que se pitó el famoso penalti a Sergio Ramos en El Clásico, de que había aciertos que favorecían al Real Madrid y desde entonces al Real Madrid se le ha perjudicado siempre".

¿Qué piensa el Real Madrid?

"Hoy el Real Madrid tiene la sensación de que ha sido perjudicado en varias ocasiones contra el Levante. Lo que está claro es que el Real Madrid no ha sido beneficiado ante el Levante por las cuestiones arbitrales como decía Fouto, porque como ya le he dicho, ese tuit no se lo firma ni Joan Laporta en plena campaña electoral".

"El Madrid ha dicho casi adiós"



"Voy a ser claro, con estos arbitrajes que estamos viendo es imposible acercarte a LaLiga"



¿Adiós al título de Liga?

"Para mí... Para mí casi adiós. Casi adiós. Voy a ser claro. Para mí, con estos arbitrajes que se están dando es imposible ganar La Liga y ni siquiera acertarte al Atlético de Madrid".

¿Solo por los arbitrajes?

"Y por el juego también. Pero con estos arbitrajes, ya puedes mejorar mucho en el juego, que no te van a dejar".

