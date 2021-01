Benzema no estaba en fuera de juego: el motivo por el que el gol del Real Madrid fue legal

Gol con tensión en La Rosaleda. Cuando el Athletic se encontraba con un 0-2 y el Real Madrid se había encontrado con los palos hasta en dos ocasiones, las dos de Marco Asensio, apareció Karim Benzema para recortar distancias en el minuto 74 de partido. Aunque el tanto tardó en subir al marcador.

En primera instancia, el gol no fue concedido debido a que el linier había levantado el banderín por un presunto fuera de juego de Benzema. Pero desde el VAR se avisó a Martínez Munuera de que estaban chequeando la acción. Después de varios minutos de incertidumbre, el colegiado principal del partido validó el tanto del '9' blanco.

Como demuestran las líneas trazadas por el VAR, el delantero del Real Madrid no se encontraba en posición adelantada en el momento del pase de cabeza de Casemiro al centro del área. Una posición de lo más ajustada y que confundió al linier de Martínez Munuera en La Rosaleda.

Posición legal de Benzema en el gol al Athletic Club

El gol fue celebrado por los jugadores blancos, aunque de inmediato se fueron al círculo central para que se reanudase el choque. Quedan por delante alrededor de 20 minutos antes del final del tiempo reglamentario. Y fue a los pocos minutos después del tanto de Benzema cuando el propio Karim volvió a batir a Unai Simón.

Este nuevo gol sí que fue anulado. Aunque en esta ocasión, el '9' merengue se encontraba en una posición claramente adelantada respecto a los defensas del conjunto bilbaíno. Antes de todo esto, Asensio llegó a dar dos palos y así, entre palos y polémica, el Real Madrid se quedó sin final de la Supercopa de España, que será disputada por el Barcelona y el Athletic este domingo en La Cartuja.

Palabra de Zidane

Zidane no quiso hablar de los árbitros y se centró en analizar el partido en rueda de prensa: "Nuestro inicio de partido es verdad que no ha sido bueno. Ellos han tenido dos ocasiones y han marcado dos goles. Luego en la segunda mitad estuvimos mejor. No me gustaba el dibujo y lo cambié, estuvimos mejor. Creamos ocasiones, palos, metimos un gol, nos metimos en el partido, pero nos faltó empatar".

"Fracaso es no intentarlo y nosotros lo intentamos. Lo damos todo en el campo. Nosotros intentamos siempre ganar, pero siempre no se puede ganar. Es lo que intentaremos el próximo partido, ganar", aseguró el entrenador francés cuando le preguntaron si la derrota era un fracaso. Ahora, como ha dicho, toca seguir y sacar todo esto adelante juntos como equipo.

