Así fue el penalti cometido por Lucas Vázquez que ejecutó Raúl García

El Athletic ha comenzado mandando en el marcador en la segunda semifinal de la Supercopa de España. Después de que el Barcelona ganase a la Real Sociedad en los penaltis, los leones quieren citarse con el conjunto que dirige Ronald Koeman con un extramotivado Raúl García.

El futbolista firmó el primero de los goles del Athletic contra el Real Madrid en La Rosaleda, aprovechándose de un fallo de Lucas Vázquez en el 17'. Veinte minutos más tarde, ambos jugadores protagonizaron una acción en el área del conjunto merengue que Martínez Munuera señaló como penalti. El de Curtis cometió la pena máxima y Raúl García la ejecutó.

Corría el minuto 36 de partido cuando Lucas Vázquez cometió un penalti tan claro como tonto cuando Íñigo Martínez se incorporaba al área de Thibaut Courtois. La polémica está servida ya que, según la nueva normativa, la acción podría haberse saldado con cartulina amarilla para el extremo gallego, reconvertido en lateral por la baja de Dani Carvajal.

Penalti de Lucas Vázquez

Sea como fuere, tanto Martínez Munuera como desde el VAR se creyó que la jugada era merecedora de penalti y así Raúl García cogió el balón para el cara a cara, desde el punto de los once metros, con Courtois. No falló el navarro y marcó así se segundo gol del partido, quitándose una particular 'espinita' después de que fuese expulsado en el partido entre blancos y leones de La Liga.

Lucas Vázquez, señalado

El '17' blanco ha quedado marcado en sus primeros 45 minutos en La Rosaleda. Después de encadenar una nueva titularidad esta temporada con el Real Madrid, el gallego no ha estado acertado en su actuación durante la semifinal de la Supercopa de España.

Primero falló en el primer gol del Athletic en el partido. Lucas Vázquez falló en un pase que acabó en los pies de Raúl García. Este no se lo pensó, armó la pierna y abrió la lata en Málaga. Después firmó el segundo de los suyos, y del partido, para poner tierra de por medio en el marcador antes del descanso.

[Más información - Muniain: "El Real Madrid es poderoso en todas sus líneas y tiene gente de calidad en el banquillo"]