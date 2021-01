Streaming en directo | Real Madrid - Athletic (Supercopa de España)

Todo listo para que se celebre la segunda semifinal de la Supercopa de España. El Barcelona espera en la final de este domingo al ganador del encuentro que disputan, en La Rosaleda, Real Madrid y Athletic. Los blancos salen con el mismo once titular del pasado fin de semana contra Osasuna en El Sadar.

Zinedine Zidane dejó claro en la rueda de prensa previa que han trabajado muy bien el encuentro para conseguir ganar: "Yo creo que son buenas. Nosotros llevamos aquí varios días y estoy contento por poder jugar el partido de mañana. Estamos preparados y sabemos que tenemos que competir y pelear mucho. Es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar hacer un gran partido".

También habló ante los medios de comunicación un Luka Modric que no quiso colgarse el cartel de favoritos para ganar la Supercopa: "Yo creo que no hay favoritos. Los cuatro equipos que estamos aquí tenemos posibilidades de ganar este torneo. No hay favoritos. Nosotros vamos a dar nuestro máximo para pelear por estar en la final y después poder ganar el título. Pero primero hay que ganar el partido ante el Athletic".

Varane ante Iñaki Williams, en el Real Madrid - Athletic de La Liga Reuters

Si el Real Madrid quiere remontar el vuelo con un nuevo título, en el Athletic viven tiempos de cambio con la llegada de Marcelino García Toral al banquillo. El técnico se mostró optimista en la previa: "Estamos a dos partidos de ganar el torneo. Es lo que queremos, pero es indudable que el partido tiene mucha dificultad. El grado de ilusión es máximo. El Real Madrid es favorito, pero eso en ningún caso debe quitarnos el convencimiento de poder ganar".

"Lograr un título para estos futbolistas que tenemos y hacer sentir orgullosa a la afición que está detrás con esta opción y la que tendremos más adelante es una gran satisfacción. Tenemos 90 minutos para estar en la final y queremos que nuestros aficionados se sientan orgullosos de ello", añadió Marcelino.

Por su parte, Muniain resaltó las claves ante el Real Madrid: "Esperamos al Real Madrid que todos conocemos. Son poderosos en todas sus líneas y con jugadores de mucha calidad en el banquillo para resolver partidos. Vamos a tratar de ser un equipo intenso y con ritmo, trataremos de mover la pelota de lado a lado y luego ser muy cuidadosos cuando ellos ataquen porque tienen jugadores de alta capacidad para resolver".

