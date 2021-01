El Eintracht abre la puerta a Luka Jovic: su salario, único problema

El Eintracht quiere a Jovic. El conjunto alemán, que ya vio explotar al delantero serbio antes de que recalara en las filas del Real Madrid, ha mostrado su predisposición a que el atacante regrese a la plantilla. Sin embargo, el principal impedimento para que el punta vuelva a la Bundesliga es el salario que este percibe, imposible de asumir por el Eintracht.

"Está teniendo pocos minutos en el Real Madrid y, seguramente, no tendría nada en contra de regresar a Frankfurt", ha asegurado tajante Adi Hütter, entrenador del Eintracht, en una de sus últimas ruedas de prensa. Según el técnico, el único problema es que "es correcto lo que se ha llegado a escribir sobre lo que Luka cobra al año". Una cantidad que para el noveno de la Bundesliga son muy difíciles de encarar.

Ya hace unos meses, el entorno del jugador trasladó que Jovic quería regresar a Alemania. Veía complicado tener minutos y volver a la competición germana era la mejor manera de no perder la forma. La operación se haría en forma de cesión, pero los germanos no se veían capaces de asumir la ficha completa de Jovic. Pese al interés, el fichaje no llegó a ocurrir y, tras la salida de Mayoral y Bale, Jovic se quedó como el suplente por referencia de Karim Benzema.

Jovic corre con el balón

Con la Bundesliga casi imposible por las dificultades económicas del Eintracht, es la Premier League la que más opciones tendría para obtener la llegada de Luka Jovic. En Inglaterra ya han comenzado las cábalas sobre qué hará el delantero y los Wolves son uno de los clubes que mejor se han posicionado en la carrera por su fichaje.

La oferta tendría que ser considerable. Principalmente porque Zidane y el Real Madrid no pretenden acudir al mercado en invierno y quieren cerrar la actual temporada con la misma plantilla con la que la empezó. El mismo entrenador merengue ha dejado claro que son 25 jugadores y que cuenta con todos.

Sin minutos

El delantero no lo está teniendo fácil en esta nueva temporada. Cuando ha contado con minutos no ha terminado de despuntar en ataque. Y, cuando Benzema ha estado acertado, sus apariciones se han visto notablemente reducidas. En total, en lo que va de campaña ha tenido presencia en cinco partidos diferentes y sigue sin marcar. Los últimos tres encuentros, una vez superados los problemas físicos, se ha quedado en el banquillo sin pisar el césped.

Por ello, las dudas sobre su futuro son notables. Zidane, en la primera comparecencia del 2021, ha mostrado su confianza en el jugador y ha reconocido que en las últimas semanas no ha tenido demasiado protagonismo. Sin embargo, pide paciencia para una "temporada larga" con "muchos partidos" y en la que va a necesitar al 100% a todos sus jugadores.

"Jovic es un jugador del Madrid. No ha jugado mucho últimamente, pero voy a contar con todos. Un minuto puede cambiar la perspectiva y muchas cosas para un jugador. Todos tienen que estar listos porque lo vamos a necesitar".

[Más información - Los 23 de Jovic: una redención y su futuro en el Real Madrid]