Las 5 tropelías del Balón de Oro con el Madrid: del menosprecio a Di Stéfano al 'olvido' con Casillas

France Football anunció hace ya varios meses que el esperado premio del Balón de Oro quedaría desierto en este 2020 por culpa de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, también dio a conocer que este año se haría una edición especial denominada Balón de Oro Dream Team.

Con este premio, se reconocería al mejor jugador de la historia por puesto. Este lunes se han conocido a los ganadores y como no podía ser de otra forma, el resultado ha llegado de la mano de la polémica. Por qué está este y no el otro, por qué este no ha sido elegido... Para gustos, colores, y en esto de los galardones futbolísticos el abanico puede llegar a ser incluso más amplio.

Los ganadores del Balón de Oro Dream Team, elegido por 140 profesionales, son: Lev Yashin, en portería; Cafú, Beckenbauer y Maldini, como defensas; Matthäus, Xavi, Pelé y Maradona, en el centro del campo; y Messi, Ronaldo y Cristiano, como tridente atacante de este equipo de ensueño.

Dos representantes del Real Madrid en este once ideal elegido por France Football. Los Ronaldos han sido los que han logrado entrar en este equipo histórico, aunque otras leyendas de la casa blanca forman parte de los dos equipos suplentes que ha publicado el prestigioso medio francés.

El primer equipo suplente lo forman estos once futbolistas: Buffon, en portería; Carlos Alberto, Baresi y Roberto Carlos, en defensa; Pirlo, Rijkaard, Zidane y Di Stéfano, en el centro del campo; y Garrincha, Cruyff y Ronaldinho, en la delantera. Tres madridistas en él.

Mientras que el segundo equipo de los mejores suplentes lo forman: Neuer, en portería; Lahm, Sergio Ramos y Breitner, en defensa; Platini, Neeskens, Didi e Iniesta, en la medular; y George Best, Van Basten y Henry, como tridente de ataque. Aquí otros tres representantes del conjunto merengue.

Suplentes de Oro

Sergio Ramos, Breitner, Roberto Carlos, Didi, Zidane y Di Stéfano. Estos seis históricos futbolistas tienen en común haber defendido el escudo del Real Madrid y también ser suplentes en el Balón de Oro Dream Team. Especialmente está levantando asperezas que la ausencia de cuatro de ellos.

Nadie entiende cómo Sergio Ramos y Roberto Carlos no forman parte de ese once de ensueño. Al igual de llamativo que es que no estén Zidane y la 'Saeta Rubia'. Don Alfredo di Stéfano es considerado como uno de los más grandes futbolistas que ha dado el deporte rey a lo largo de su historia.

Alfredo Di Stéfano, historia del Real Madrid

El mítico jugador argentino, fallecido en el año 2014, se quedó fuera después de que se impusieran en las votaciones otros dos grandes como Maradona y Pelé. Aunque el propio 'Pelusa' dijo en su día que solo había habido un futbolista más grande que él y ese no era otro que Di Stéfano. Él es el único que puede presumir de haber ganado la Copa de Europa en cinco ocasiones y tambíen se le entregó el Súper Balón de Oro en 1989.

Del eterno Di Stéfano al actual gran capitán del Real Madrid. Sergio Ramos es considerado como el mejor central en la actualidad e incluso no hace mucho se abrió el debate de si era el mejor defensa de todos los tiempos. De hecho fue el medio francés el que hizo la pregunta a sus usuarios, respondiendo estos por amplía mayoría afirmativamente.

Sergio Ramos, durante el derbi ante el Atlético de Madrid LALIGA

Sin embargo, el de Camas perdió la partida contra Beckenbauer. Y no solo eso, sino que la injusticia con Ramos se hace todavía más grande al comprobar que no forma parte del segundo equipo ideal y es que hay que ir al tercero para encontrarle, ya que en el primer once de suplentes es Baresi el que se sitúa en el puesto de defensa central.

Sin dejar la defensa ni el centro del campo, las dos siguientes tropelías. Dos galácticos figuran en el segundo once ideal del Balón de Oro Dream Team. Roberto Carlos y Zinedine Zidane fueron superados por Paolo Maldini y Pelé, respectivamente. No lo tenía fácil ninguno, en especial un Zizou que tenía que competir con 'O Rei', con Maradona y con el propio Di Stéfano.

¿Y Casillas?

Esta puede ser la pregunta que más se han repetido los aficionados al mirar una y otra vez tanto el equipo titular como los dos suplentes. El nombre de Iker Casillas no figura por ningún lado y es que el ganador en las votaciones fue Lev Yashin. El conocido como la 'Araña Negra' ganó como también es a día de hoy el único guardameta que ha conquistado el Balón de Oro.

En el segundo equipo se encuentra Buffon, el gran rival, aunque ante todo compañero y colega, de Casillas. Más llamativo y discutido es que en el tercer once ideal se encuentre el alemán Neuer, ya que el germano no ha alcanzado ni el palmarés ni los logros que ha cosechado el de Móstoles.

Casillas es considerado como uno de los mejores guardametas en la historia del fútbol. El debate podría estar abierto al compararle con la 'Araña' o con Buffon, pero en la comparativa con Neuer, el alemán pierde con cualquiera de los tres. De hecho, desde hace ya varios años se discute si el titular en la Mannschaft no debería ser Ter Stegen en lugar del arquero del Bayern Múnich.

