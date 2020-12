Xavi Hernández, en el Balón de Oro Dream Team junto a Pelé y Maradona, pero sin Zidane

Ya se conocen los centrocampistas elegidos en el Balón de Oro Dream Team. Sorpresas en la elección, ya que se quedan fuera dos de los considerados como mejores futbolistas de todos los tiempos. Zinedine Zidane y don Alfredo Di Stéfano se quedan fuera de este particular once ideal, mientras que el que sí se encuentra en él es el ex del Barcelona, Xavi Hernández.

Además de Xavi, actual entrenador del Al-Sadd catarí, forman la medular de este Balón de Oro Dream Team: Matthäus, Pelé y Maradona. Pocas dudas había acerca de la presencia de estos dos últimos, ya que se les considera los dos más grandes, pero siempre junto a ellos se había colocado a un Di Stéfano que sin embargo aquí ha sido olvidado.

Tanto Xavi Hernández como Lothar Matthäus han sido elegidos como los mejores centrocampistas defensivos de la historia, mientras que Pelé y Diego Armando Maradona representan a los dos más grandes en la parcela ofensiva de la medular. El debate está abierto, como ya ha pasado después de conocerse quiénes han sido los ganadores tanto en la portería como en la defensa.

Maradona y Pelé

Lev Yashin se impuso en la categoría de mejor portero con un 22 por ciento de los votos. La 'Araña Negra' es conocido por ser el único guardameta que ha conseguido levantar un Balón de Oro a nivel individual. En defensa, los vencedores han sido Cafú, Beckenbaur y Maldini. Llama la atención que se haya quedado fuera Sergio Ramos, actual capitán del Real Madrid, ya que es considerado por muchos como el mejor central de todos los tiempos.

Único español

Xavi se convierte así en el único futbolista español en integrar este Balón de Oro Dream Team. Casillas, Sergio Ramos, Busquets, Guardiola, Xabi Alonso e Iniesta fueron los otros candidatos españoles a entrar a formar parte de este especial e histórico premio. Y es que es la primera vez que France Football hace esto y ello debido a que el trofeo dorado se queda desierto en este 2020 por la pandemia de la Covid-19.

El ex del Barça llegó incluso a sonar como ganador del Balón de Oro en el año 2010, pero el premio aquel año fue a parar a las manos de Leo Messi. Muy discutido fue entonces, ya que además de la Champions League y títulos nacionales como el argentino, tanto Xavi como Iniesta se proclamaron campeones con la Selección en el Mundial de Sudáfrica. Ahora, Hernández ve este galardón como un reconocimiento a toda su trayectoria.

[Más información - Los centrocampistas nominados al Balón de Oro Dream Team: ocho leyendas del Real Madrid]