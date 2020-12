Zidane, Di Stéfano y Sergio Ramos, en los onces suplentes del Balón de Oro Dream Team

El Balón de Oro Dream Team ha traído mucha polémica con sigo por algunas importantes ausencias. Pocos pueden discutir que los once elegidos merecen estar entre los elegidos, pero nombres como los de Zidane, Ronaldinho, Di Stéfano, Buffon, Iniesta o Sergio Ramos se han quedado fuera.

No así de los onces suplentes. France Football ha publicado el segundo y el tercer once ideal, y ya sea en uno u otro estos aparecen. No así el portero Iker Casillas, que no ha quedado entre los tres más votados de entre los porteros candidatos a formar parte del Balón de Oro Dream Team.

Lev Yashin; Cafú, Beckenbauer, Maldini; Matthäus, Xavi, Pelé, Maradona; Messi, Ronaldo y Cristiano, fueron los once futbolistas que más votos recibieron en la votación de 140 especialistas del prestigioso medio francés. En el segundo equipo destaca la presencia de leyendas como Di Stéfano, Cruyff, Zidane o Buffon en portería.

Primer equipo del once ideal del Balón de Oro Dream Team France Football

El segundo equipo ideal, el primero de los suplentes lo forman estos once futbolistas: Buffon, en portería; Carlos Alberto, Baresi y Roberto Carlos, en defensa; Pirlo, Rijkaard, Zidane y Di Stéfano, en el centro del campo; y Garrincha, Cruyff y Ronaldinho, en la delantera.

Segundo equipo del once ideal del Balón de Oro Dream Team France Football

El segundo equipo de los mejores suplentes, el tercero ideal de France Football para su premio Balón de Oro Dream Team, lo forman: Neuer, en portería; Lahm, Sergio Ramos y Breitner, en defensa; Platini, Neeskens, Didi e Iniesta, en la medular; y George Best, Van Basten y Henry, como tridente de ataque.

Tercer equipo del once ideal del Balón de Oro Dream Team France Football

El nombre que más ha echado de menos la afición entre las ausencias de estos tres onces ideales es el del portero Iker Casillas. El guardameta español logró ganar el Mundial y dos Eurocopas con la Selección, además de conquistar todos los títulos de equipo con el Real Madrid.

Debate abierto

Que Lev Yashin haya sido el único guardameta en ganar el Balón de Oro, a nivel individual, a lo largo de la historia invitaba a pensar que sería el ganador. Y así fue con el 33 por ciento de los votos. Pero pocos esperaban la ausencia del 'Santo'. Siempre se le ha alzado hasta los mejores en la demarcación de portero y durante muchos años se ha hablado de si era mejor Iker o Buffon. Pero mientras el italiano ocupa el segundo puesto en las votaciones, el tercero ha sido para Neuer y no para Casillas.

