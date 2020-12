El Balón de Oro Dream Team desata la polémica: Di Stéfano, Zidane y otras grandes ausencias

La revista France Football ha querido este año ser menos protagonista que nunca con sus premios, pero una vez más no lo ha conseguido. Además, se ha llevado una repercusión extra por no otorgar, como de costumbre, el premio al mejor jugador de la temporada. La razón no ha quedado del todo clara más allá de que ha sido un curso extremadamente raro.

Aun así, el año 2020 ha visto como unas competiciones terminaban y otras empezaban poco después, por lo que motivos reales para no dar el premio no ha habido. Por ello precisamente, otros estamentos del fútbol como la UEFA o la FIFA sí darán sus premios a los mejores del año, los cuales tienen claro acento alemán tras al enorme temporada del Bayern Múnich. Nombres como los de Lewandowski, Flick o Neuer resuenan por encima del resto, aunque se han colado también otros habituales como los de Messi o Cristiano.

Sin embargo, para France Football este 2020 no ha existido y ha preferido tirar de máquina del tiempo, concretamente hasta los inicios del fútbol, para empezar a contar desde ahí y elegir quienes han sido los mejores jugadores de la historia, pero no en una clasificación o en una lista, sino puesto por puesto. El objetivo era crear el mejor equipo de siempre y, con ello, entregar el Balón de Oro Dream Team, la excusa para tapar el fiasco realizado.

Balón de Oro Dream Team France Football

De esta forma ya se han conocido quienes son los jugadores que han ganado este premio y que, por lo tanto, son merecedores de ser considerados como los mejores de siempre en sus puestos. Esta prestigiosa alineación está formada por Lev Yashin en portería; Cafú, Beckenbauer y Maldini en defensa; Matthäus, Xavi Hernández, Pele y Maradona en un curioso centro del campo; y Ronaldo como delantero centro acompañado de los dos astros del fútbol mundial en la actualidad, Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

Una alineación sin duda espectacular y que ofrece pocas dudas más allá de algunos puestos, especialmente en el centro del campo, que sí han creado más controversia. También el hecho de que solo haya tres defensas y que deja fuera a muchos candidatos que sin duda merecían estar en este equipo de estrellas.

Empezando por la portería, a pesar de que era difícil competir con la 'Araña Negra', nombres como los de Iker Casillas o 'Gigi' Buffon contaban con muchos defensores. En la retaguardia se han quedado fuera jugadores de talla mundial como Sergio Ramos, Roberto Carlos, Franco Baresi o Passarella. Jugadores míticos, legendarios y de una calidad tremenda que, con un puesto en la zaga, bien podrían haber entrado. Quizás, la mayor duda ha sido la de Cafú, ya que pasando a Maldini a la derecha podría haber entrado su compatriota de selección en la izquierda, que se antoja la baja más llamativa.

El central y actual capitán del Real Madrid ha sido elegido en el tercer mejor equipo de la historia como líder de una defensa en la que le acompañan Philipp Lahm y Paul Breitner, también con pasado blanco. Por su parte, el lateral brasileño sí ha entrado en el segundo mejor equipo, formando atrás junto a Baresi y su compatriota Carlos Alberto.

Las mayores ausencias

Avanzando hacia el centro del campo, destacan sin duda las posiciones de Lothar Matthäus y de Xavi Hernández, ambos elegidos dentro de los mediocentros defensivos. En su puesto podrían haber entrado algunos como Fernando Redondo, Pep Guardiola o Steven Gerrard, sin duda tres grandes leyendas.

Y por delante, no llaman la atención los nombres, sino las posiciones. Que en un equipo de los mejores de siempre no estuvieran Pelé y Maradona hubiera sido un absoluto escándalo. Sin embargo, France Football se ha escapado del debate con Cristiano y Messi y ha decidido ubicarles en un centro del campo muy, muy ofensivo, sobre todo para el jugador brasileño, autor en su carrera, según fuentes no oficiales, de más de 1.000 goles.

Alfredo Di Stéfano, historia del Real Madrid.

En esas posiciones se han quedado también fuera jugadores considerados entre los mejores de todos los tiempos como Zinedine Zidane o Alfredo Di Stéfano. Ambos sí están presenten en el segundo mejor once como centrocampistas ofensivos junto a Pirlo y Rijkaard. Resulta impactante que entre los mejores de siempre no estén ellos, pero la realidad es que este sistema elegido por France Football no deja mucho margen de acción. Otro de los grandes que también se queda fuera es Kubala.

Y en la zona de ataque la verdad es que puede surgir poco debate y poca polémica. Solo caben tres y con Ronaldo, Messi y Cristiano, los huecos tenían nombres y apellidos. Aun así, llaman la atención las ausencias de jugadores como Johan Cruyff, Eusebio o Ronaldinho. Ya se quedó fuera también el jugador con más Copas de Europa de la historia, Paco Gento. En el fútbol importan mucho los gustos personales y es muy difícil que llueva a gusto de todos, pero sin duda esta elección ha dejado tras de sí una enorme polémica.

[Más información: De Maradona a Cristiano Ronaldo: el once del Balón de Oro Dream Team]