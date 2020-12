Streaming en directo | Shakhtar Donetsk - Real Madrid

Nueva jornada de Champions League para el Real Madrid. Los de Zinedine Zidane visitan Kiev para enfrentarse al Shakhtar Donetsk en un duelo en el que los blancos siguen buscando la clasificación para la próxima ronda de la máxima competición continental. No tienen buen recuerdo de este rival durante la primera vuelta de la fase de grupos ya que cuando estuvieron en el Alfredo Di Stéfano se llevaron la victoria después de sorprender en la primera parte con tres goles.

Los merengues no quieren más sustos y buscarán este martes a partir de las 18:55 horas una actuación que también ayude a olvidar los últimos resultados en Liga. El Real Madrid ha sumado un punto de los últimos nueve después de perder contra el Valencia y Alavés y empatar frente al Villarreal. No solo por los resultados, si no también por la imagen, el rendimiento de los de Zidane ha dejado mucho que desear y necesitan una reacción inmediata.

Por suerte, las dos victorias frente al Inter de Milán han supuesto que la clasificación esté más encarrilada. De hecho, una victoria este martes supondrá conseguir el billete para los octavos de final de la Champions. Aún estará en juego el primer puesto del grupo con el Borussia Monchengladbach, cuyas opciones para el Real Madrid solo pasan por vencer hoy para depender de sí mismos. Los blancos cerrarán la próxima semana la fase de grupos contra los alemanes.

Karim Benzema y Casemiro, durante el entrenamiento en Kiev

Para buscar esa victoria en Kiev, Zidane vuelve a contar con Karim Benzema. El delantero ya está recuperado de los problemas físicos que contrajo en Mestalla y estará a disposición del francés incluso para ser titular. La cruz de la convocatoria fue un Eden Hazard que vuelve a ver cortada su progresión en el Real Madrid. El belga es víctima de un círculo de mala suerte que le ha tenido más fuera de los terrenos de juego que dentro.

Sin Hazard

El extremo ha estado a disposición del técnico francés en 28 de los 63 partidos posibles. Nunca antes en toda su trayectoria se había lesionado tanto. En el Chelsea solo sufrió problemas físicos en una ocasión y fue mientras estaba con la selección. Se estima que esté, como mínimo, tres semanas de baja con el riesgo de que pueda perderse todos los partidos que quedan hasta que finalice el 2020.

Le tocará coger su vacante a Vinicius Jr. El brasileño no está teniendo un inicio de temporada deslumbrante. En su tercera campaña en el Real Madrid se esperaba que su influencia sobre el juego comenzara a ser más trascendental. El brasileño tendrá este martes una cita muy importante para demostrar que puede hacer que sus compañeros no echen de menos al belga. En la ida, precisamente, necesitó un par de segundos para ver portería.

El extraño suceso

Su gol no sirvió para remontar, principalmente porque él mismo se puso en medio del portero y el tiro de Valverde en el último minuto de partido que acabó dentro de la meta ucraniana. Estaba en fuera de juego y el tanto fue anulado. Los que sí subieron al marcador fueron los tres del Shakhtar en la primera parte. Precisamente, desde esos goles, el conjunto de Luis Castro no ha vuelto a marcar en la Champions. Una extraña casualidad que los de Zidane quieren dar continuidad.

