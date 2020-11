Tebas: "Sergio Ramos seguirá en el Real Madrid, no tengo dudas"

LaLiga ha presentado este martes los límites salariales para los equipos de Primera y Segunda División de cara a la temporada. La crisis del coronavirus lo marca todo y los clubes presentan un descenso en sus números, más evidente en los casos de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Sobre esto y otros asuntos que rodean al fútbol español, habló Javier Tebas, presidente de la patronal.

"A raíz de la nueva previsión que hacemos que no tengamos público hay un exceso de coste de plantilla de 707 millones que no afecta a todo el mundo por igual. Cuanto más grande es el club más afectado", dijo sobre la caída drástica de los límites salariales de los grandes. El Barça, el más afectado, ha sido superado por el Madrid, el club con el límite salarial más alto.

Tebas apunta a este como un "año de transición": "Es muy difícil que se incorporen jugadores en el mercado invernal. Se está buscando un ahorro de costes que será fundamentalmente en la ficha de los futbolistas. No es un camino de rosas, pero se está haciendo como se tiene que hacer", explicó a continuación.

Equipo LCPD 20/21 LCPD 19/20 % variación Athletic Club 119.819 103.183 16,12% FC Barcelona 382.717 671.429 -43,00% Real Madrid 468.529 641.049 -26,91% At. Madrid 252.720 348.500 -27,48% Sevilla FC 185.809 185.166 0,35% Real Betis 71.304 100.346 -28,94% Real Sociedad 100.876 81.135 24,33% Levante UD 37.613 54.604 -31,12% Cádiz CF 41.028 9.053 353,20% Valencia CF 103.390 170.673 -39,42% CA Osasuna 46.638 38.693 20,53% D. Alavés 42.028 49.771 -15,56% Villarreal CF 145.242 108.587 33,76% Elche CF 34.600 5.084 580,57% RC Celta 62.518 62.123 0,64% R. Valladolid CF 49.361 32.034 54,09% Granada CF 56.483 35.461 59,28% SD Eibar 42.706 47.123 -9,37% SD Huesca 37.057 16.324 127,01% Getafe CF 52.589 56.284 -6,56%

Crisis del Barça

Además, en el caso del Barça fue más específico: "Tiene un 30% de reducción de sus ingresos. Tiene que reducir salarios. Qué no es tan competitivo, pues un año de transición. Con las gestiones que están haciendo la mayoría de los equipos, nadie es preocupante. El Barcelona no va a tener sanciones debido al Covid. Lo que no reduzca le puede afectar al año que viene y al factor de tesorería. El problema es cómo terminará la tesorería esta temporada", dijo sobre la entidad azulgrana.

Fue positivo en cuanto a la manera del Barça de salir de su crisis financiera: "Por el momento el Barcelona no se plantea el concurso de acreedores. La Liga tiene datos numéricos, pero ellos perciben temas que nosotros no podemos percibir. El problema del Barcelona es de la pandemia no de la gestión de Bartomeu. Lo importante es que el club tiene estrategia para solucionarlo".

Messi y Sergio Ramos

Tebas, que nunca se muerde la lengua, habló de la continuidad de dos de las grandes estrellas de La Liga, Leo Messi y Sergio Ramos, que terminan contrato con Barça y Madrid, respectivamente, en verano de 2021. Del argentino dijo lo siguiente: "Preferiríamos que Messi se quedara en La Liga pero Cristiano Ronaldo y Neymar se fueron y no hemos notado ninguna diferencia".

Y se mojó con Ramos: "Prefiero a Messi en la Liga, a Sergio Ramos en la Liga. Hemos tenido salidas importantes. Pero estamos preparados para que repercuta lo mínimo posible. Yo creo que Sergio Ramos seguirá en el Real Madrid".

