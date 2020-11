Jorge Calabrés, en Radio MARCA: "La renovación de Sergio Ramos se soluciona con una cena"

Sergio Ramos sigue marcando la actualidad de la semana. Su renovación copa las portadas de la prensa, a pesar de que ninguna de las dos partes ha hecho declaración alguna. Ni el Real Madrid ha mostrado preocupación alguna, ni el jugador ha utilizado los micrófonos para desvelar en qué momento está la negociación de una vinculación que termina en 2021. Jorge Calabrés ha dado su punto de vista en 'La Tribu' de A Diario, el programa de Radio MARCA, este martes.

El director de EL BERNABÉU y jefe de la sección de deportes de EL ESPAÑOL ha transmitido la misma tranquilidad que existe en la entidad merengue. "Seguro que Sergio Ramos va a renovar por el Real Madrid. Se van a entender, aunque esto lleva sus plazos. Hay un silencio, que para mí beneficia a la situación porque salir a la rueda de prensa no venía a cuento. En el Real Madrid se está muy tranquilo con este tema", explicó Calabrés.

"Estamos en el preámbulo. Es la época de cortejo. Se está hablando desde fuera, pero las dos partes aún no han hablado. Ni Sergio Ramos, ni Florentino Pérez han hablado sobre esto. Luego estará el final feliz: cuando se sienten los dos un día en cinco minutos para solucionar el tema. Ya hubo una cena la última vez que se renovó cuando hubo la famosa oferta de China. Todo encamina hacia esa solución. Se hace un poco bola el tema de las renovaciones", argumentó el responsable del área deportiva de EL ESPAÑOL.

En el ambiente quedó colgada la sensación de lo que podría haber dicho ayer Ramos de haber hablado en la rueda de prensa prevista con la Selección. "Hay un motivo por el que no la hace. El lunes sabe que va a tener 15 preguntas sobre la renovación y no va a decir nada. Hace dos semanas que se sabía que iba a hablar en Sevilla. Es él quien decide cancelarla", explicó Calabrés en el programa matinal de Radio MARCA.

La Selección

También fue tema de conversación la situación de España. El combinado de Luis Enrique se la juega este martes frente a Alemania por la clasificación para la fase final de la Nations League. "Es imposible ilusionarse con esta selección. La Selección no está jugando a nada. No sabemos quién es el portero. No se sabe quién va a ser el lateral derecho. Tampoco se sabe quién será el lateral izquierdo...", argumentó el redactor jefe de EL ESPAÑOL.

