Toletti da una sufrida victoria al Real Madrid de Alberto Toril en casa del UDG Tenerife

Victoria in extremis del Real Madrid Femenino para sacar tres puntos muy valiosos del campo del UDG Tenerife. Las chicas de Alberto Toril no hicieron su mejor partido, pero consiguieron conservar su enorme racha de victorias, que ya alcanza las once, y obtienen así un resultado muy positivo en unas de las visitas más complicadas de todo el campeonato.

Con este triunfo, el Real Madrid sigue la estela de un Barça que marca la punta de la Liga F sin haber cedido todavía ni un solo punto en lo que va de curso. Un golazo de Toletti en el minuto 87 tras un brillante remate de cabeza dentro del área sirvió para amarrar una victoria que se había complicado en un final de infarto.

El trabajado triunfo del Real Madrid correspondía al partido aplazado de la jornada 3, por lo que las de Alberto Toril recuperan el rumbo con el resto de las competidoras del campeonato. Tres puntos que le sirven al equipo madridista para mantenerse invicto en lo que va de temporada lejos de la Ciudad Real Madrid.

Tras un buen inicio del equipo local, el partido se puso de cara a los pocos minutos para las de Toril, que abrieron el electrónico con un gol de Weir en los compases iniciales. Centro de Esther, intento de remate de Feller y Caroline aparecer para aprovechar el rechace. Después, Patri Gavira consiguió hacer el empate para las tinerfeñas antes del descanso en un gol que fue finalmente otorgado a Rocío en propia puerta. Weir apareció de nuevo para intentar hacer su segunda diana, pero su disparo se marchó cruzado en exceso.

Un final de locura

En la segunda parte, el partido se mantuvo parejo hasta que cerca del final todo explotó. El choque llegó muy igualado a los minutos finales y ahí se desató la locura con tres goles más y una nueva exhibición de Caroline Weir, MVP del triunfo y futbolista diferencial del Real Madrid.

Primero rompió la igualada Olga Carmona desde los once metros. Athenea del Castillo se internó en el área y tras driblar a dos jugadores del Tenerife, cayó al suelo. Pena máxima y gol, pero el Real Madrid se encontró rápidamente con el inesperado tanto del empate que marcó Koko Ange solo segundos más tarde.

Al choque todavía le quedaba algo de emoción y cuando todo parecía preparado para el reparto de puntos llegó el merecido premio del triunfo para las de Toril. Centro de una brillante Caroline Weir, la mejor del partido, desde la banda izquierda y remate imperial de Sandra Toletti en boca de gol para retener el undécimo éxito consecutivo en Liga de un equipo que parece no tener techo ahora mismo. La centrocampista supo salir muy bien del fuera de juego para conectar un testarazo muy certero.

Con esta victoria, el conjunto merengue se consolida en la segunda plaza de la clasificación con 49 puntos y se pone a solo cinco del FC Barcelona tras 18 jornadas consumidas. Las de Toril suman 16 triunfos hasta el momento, los últimos once de manera consecutivas, y solo han concedido una derrota y un empate. Tercero en la tabla se queda el Levante con 44 puntos.

UDG Tenerife 2-3 Real Madrid

UDG Tenerife: Noelia Ramos, Thaís, Paola H. D. (Koko, 64'), Blom (Monday, 38'), Claire (Ndzana, 75'), N. Ramos, Clau Blanco (Silvia, 75'), María José, Estella, Patri Gavira y Pisco.

Real Madrid: Misa, Rocío, Ivana (K. Robles, 65'), M. Oroz (Toletti, 65'), Esther, Weir, Kathellen, Feller (Nahikari, 80'), Athenea, Svava (Olga, 57') y Freja Siri (Zornoza, 65').



Goles: 0-1, 5' Weir. 1-1, 13' Rocío, en propia puerta. 1-2, 73' Olga, de penalti. 2-2, 78' Koko. 2-3, 87' Toletti.

