El Real Madrid Femenino brilla ante el Betis y suma su tercera victoria consecutiva en Liga

El Real Madrid Femenino ha conseguido su carta victoria de la temporada, tercera consecutiva, después de un partido brillante ante el Real Betis Féminas. Las chicas de David Aznar, que venían de un mal resultado en Champions ante el 'todopoderoso' PSG, han sabido olvidar rápidamente ese tropiezo para ofrecer su mejor versión.

Gran victoria a domicilio del conjunto blanco en uno de los mejores partidos de la temporada. Después de un inicio de temporada bastante malo, el equipo madridista necesitaba partidos y victoria como la conseguida este sábado en Sevilla ante el Real Betis para volver a recuperar la confianza.

Victoria plácida y demostrando poderío en la faceta ofensiva en un choque que siempre estuvo más cerca de caer del lado del equipo de David Aznar que de su rival, ya que el conjunto madridista nunca permitió que su oponente le empatara en el marcador y terminó por golear gracias al cierto de las atacantes.

Buenísimo partido de Esther, quien estaba llamada a ser una de las grandes protagonistas del equipo tras un verano en el que ha habido muchos movimientos con alguna salida muy sonada, pero también con grandes fichajes que hacían del Real Madrid Femenino un equipo todavía más potente.

Con este triunfo, el conjunto blanco sigue escalando puestos en la clasificación de la Primera Iberdrola y después de abandonar los puestos más bajos de la tabla se sitúa ya en novena posición con 13 puntos, a solo cinco del Atlético de Madrid que ocupa el tercer puesto. Los puestos de Champions vuelven a estar más cerca para el cuadro merengue.

En el duelo contra el Real Betis, todo quedó marcado desde los primeros minutos ya que las chicas de David Aznar se adelantaron en el 3' de partido gracias a un buen gol de Esther. Centro medido de Olga que Esther ganó por arriba para hacer el primer tanto gracias a un cabezazo impecable.

El Betis no se quedó en su portería lamentándose por el gol recibido y también tuvieron la suya en el primer tiempo. De nuevo el peligro llegaba de cabeza, pero esta vez no terminaría en gol gracias a la genial intervención de Misa Rodríguez. La guardameta del Real Madrid está siendo, una vez más, de las mejores del equipo en este complicado arranque de curso como ya sucedió el año pasado. El cuadro blanco no se iría al descando sin anter doblar su renta gracias al gol de Moller en el minuto 43.

El Real Madrid despega

La segunda mitad comenzó con el mismo patrón, pero con los roles cambiados. Ahora era el Real Betis quien marcaba a los tres minutos y también de cabeza. Remate de cabeza de Valle tras un córner botado por Ángela. Sin embargo, poco le duró la alegría a las andaluzas, que vieron como el conjunto de David Aznar atacaba en superioridad numérica después de la expulsión de Eva por doble amarilla en el minuto 61.

Este percance fue una losa demasiado pesada de afrontar con sus ansias de remontada y en el minuto 76 llegaba el tercero del equipo blanco, obra de Nahikari. Lanzadas en ataque y con una jugadora más sobre el campo, las de David Aznar demostraron que querían más y Esther, desde lejos, marcó un gran gol en el minuto 79 para certificar su doblete en el partido y la tercera victoria consecutiva en la Primera Iberdrola.

