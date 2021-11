El PSG frena el idilio del Real Madrid Femenino en la Champions con una goleada para el olvido

El Real Madrid Femenino sumó su primera derrota en la Champions League ante un PSG que fue toda una apisonadora. El equipo francés se adelantó en el 13 de partido gracias a un tanto de Katoto. Antes del descanso ya se perdía 2-0 y la segunda mitad continuó el dominio francés. Gálvez se anotó en propia meta para poner el 4-0 local y puso fin a lo que fue una tortura para las de David Aznar.

El Real Madrid pierde la pelea por la primera plaza y se mantiene en segunda posición del grupo con seis puntos. El PSG, imbatido en este inicio de temporada europea, sigue en lo más alto con nueve puntos y sin haber encajado aún ni un solo tanto en los tres partidos disputados. Unos datos que confirman el potencial de un equipo candidato al título esta campaña.

El conjunto merengue sufrió desde el inicio ante un PSG que dominaba la posesión y los acercamientos al área. Las jugadoras del Real Madrid intentaron rondar la zona de peligro, pero el potencial de la línea defensiva era muy superior. Así las cosas, en el minuto 3 Gerard ya había tenido que intervenenir por primera vez. El panorama era peligroso y de pesimismo.

El PSG estaba volcado ante un Real Madrid que ponía todos sus esfuerzos en retrasar lo máximo el primer golpe. Tras varios córners y llegadas, la superioridad parisina se consumó en el 13'. Un balón al hueco para Katoto la dejó sola ante Gerard y tras un regate perfecto anotó a puerta vacía el primero del partido.

Athenea era de las pocas esperanzas que lucían en el equipo merengue, acorralado ante un PSG que no daba opción. Poco después de una salvada de la arquera, llegó el 2-0 antes del descanso. Däbritz recibió un pase de la muerte y al borde del descanso puso lo que era una sentencia absoluta.

La segunda parte no cambió nada y reflejo de ello fue que no se dejaron ni los cuatro minutos de tiempo extra añadidos. Las tímidas llegadas del Real Madrid Femenino se veían sobrepasadas por las constantes acometidas galas. Por ello no sorprendió cuando Katoto, jugadora del partido, puso el 3-0 en el 54' en la salida de un córner. La sentencia era cuestión de tiempo y llegó de la peor forma posible. Rocio Gálvez, al intentar despejar un centro a media altura, se anotó en propia meta para el 4-0 final.

PSG 4-0 Real Madrid

París Saint Germain: Votikova; Karchaoui, Dudek, Ilestedt, Lawrence; Diallo (Elisa de Almeida, 89'), Grace Geyoro (Facer, 84'), Sara Deebritz; Kadidiatou Diani (Lea Khelefi, 69'), Sandy Baltimore (Ildhusoy, 84') y Marie-Antoniette Katoto (Jordyn Huitema, 70').

Real Madrid: Gerard; Robles, Florentino, Gálvez, Andres, Rodríguez; Corredera (Olga Carmona, 65'), Maite Oroz (Abelleira, 61'), Claudia Zornoza (Lorena Navarro, 78'), Athenea del Castillo (Caroline Moller, 78'); y Esther González (Nahicari García, 60').

Goles: 1-0, 13' Katoto; 2-0, 41' Sara Deebritz; 3-0, 53' Katoto; 4-0, 65' Rocío Gálvez en propia puerta.

Árbitro: Rebecca Welch (ING). Mostró tarjeta amarilla a Lea Khelefi, del París Saint Germain y a Ivana Andrés, del Real Madrid.

Incidencias: encuentro de la tercera jornada del Grupo B de la Liga de Campeones de fútbol femenino disputado en el estadio Parque de los Príncipes de París

Sigue los temas que te interesan