El Real Madrid Femenino, de goleada en goleada para meterse en la final del Trofeo de Leoben

El Real Madrid Femenino continúa con paso firme su actuación en el Trofeo de Leoben, en Austria. Primero llegó la primera victoria en el estreno ante el Sparta de Praga y este viernes, la segunda. Las blancas se impusieron al Wacker Innsbruck y alcanzaron así la final, que disputarán frente al Turbine Potsdam este domingo.

El partido comenzó como el del debut en el torneo, con dominio madridista. Pero al contrario de lo que pasó ante el Sparta de Praga, encuentro en el que los goles llegaron todos antes del descanso, frente al Wacker Innsbruck hubo que esperar para celebrar los primeros tantos.

Las ocasiones, eso sí, no tardaron en ir cayendo. Lucía Rodríguez tuvo el primero en sus botas, pero su disparo desde la frontal no encontró portería por muy poco. Después fue Athenea la que lo intentó antes de cumplirse el primer cuarto de hora. A centro de la propia Lucía, Athenea remató desde el punto de los once metros, pero su intento acabó siendo neutralizado por Gutner.

Athenea, en un partido del Real Madrid Femenino Real Madrid

Athenea ha dejado muy buen sabor de boca y apunta a ser una de las relevaciones enter los fichajes del Real Madrid Femenino. Con esas buenas sensaciones, el partido llegó al final de la primera mitad. Y tras el paso por vestuarios, el encuentro no varió su guion.

El gol merengue pudo llegar nada más comenzar la segunda mitad. Otra vez apareció Athenea, con una espectacular jugada, para marcharse de dos rivales por banda izquierda, llegado el momento utilizó el recurso del pase atrás para que Teresa Abelleira lo aprovechase, pero el disparo de esta se fue alto.

Sentencia madridista

Continuaron cayendo las ocasiones para las jugadoras blancas. Por supuesto, con Athena como una de las grandes protagonistas. La delantera cogió un rechace y lo intentó desde la frontal, mandando el balón al larguero. El Real Madrid Femenino vivió sus mejores minutos del partido y la cántabra volvió a firmar un pase atrás, esta vez para Lorena, pero el remate se marchó otra vez alto.

Lorena Navarro celebra un gol con el Real Madrid Femenino Real Madrid

Cuando el encuentro encaró su recta final, llegaron los goles. Repitió Rocío Gálvez, esta vez con un testarazo a balón parado. Cuatro minutos después fue Olga Carmona la que de penalti amplió la ventaja y la sentencia llegó de la mano de Lorena Navarro, tras aprovechar un error de Gutner.

Real Madrid Femenino 3-0 Wacker Innsbruck

Real Madrid Femenino: Misa; K. Robles, Ivana, Rocío, Lucía, Kaci, Zornoza, Corredera, Athenea, Lorena y Nahikari. También jugaron: Teresa, M. Oroz, Peter, Olga, Pichi.

Wacker Innsbruck: Gutner, Gstrein, Lemesova, Riedl, Mayer, Hochmuth, Monz, Haaser, Voitane, Wagner y Havranova. También jugaron: Hofmann, Dabernig, Volgger, Fritz, Fuchs, Wöhry, Hintner.

Goles: 1-0, 84' Gálvez; 2-0, 88' Carmona (p.); 3-0, 90' Lorena.

