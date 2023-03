El Juvenil A de Arbeloa se mete en la final de la Copa del Rey tras su victoria ante el Athletic

El Juvenil A de Álvaro Arbeloa parece predestinado a hacer historia. Líder del Grupo V de la División de Honor, empatado a puntos con el Atlético de Madrid; en los cuartos de final de UEFA Youth League y, desde este miércoles, finalista de la Copa del Rey de la categoría tras vencer al Athletic.

El filial del Real Madrid se llevó la victoria en el Estadio Reino de León gracias a los goles de Nico Paz, a la hora de partido, y de Ander en propia puerta. Arbeloa apostó desde el inicio por su once de gala y este no defraudó a su míster en la semifinal enmarcada en un formato de Final Four.

Desde el pitido inicial, el Juvenil A llevó la batuta. Dominio total y un control de los tiempos perfecto por parte de los de Arbeloa. Sin embargo, el conjunto merengue no encontraba el camino hacia el gol. El único 'pero' de una primera parte en la que el filial del Real Madrid pudo irse por delante antes del descanso.

Dominio y goles

A los 8 minutos del inicio, Palacios ya tuvo el 0-1 para el Real Madrid, pero Mikel lo evitó. Después Gonzalo sí que encontró el premio, sin embargo, el tanto fue anulado por fuera de juego. Y repitió el centrocampista con un testarazo a centro de David Jiménez.

Antes de la primera media hora de partido, César conectó un buen derechazo que se marchó fuera por poco. E incluso Manuel Ángel pudo abrir la lata con un remate desde la frontal. Pero no llegó el gol y el partido se marchó al descanso sin que ninguno de los dos equipos se pudiera poner por delante.

Una vez los jugadores pasaron por vestuarios, el Athletic gozó de alguna buena ocasión para dar el primer golpe a la semifinal con las ocasiones de Vizcay y Olabarrieta. Pero como a los blancos, el gol se les negó. Hasta que en un balón al área del equipo vasco, Pol dejó atrás de cabeza y Nico Paz firmó el primero con un zurdazo a las primeras de cambio.

El 0-1 dio alas al Juvenil A del Real Madrid. Los de Arbeloa quisieron sentenciar lo antes posible y a punto estuvo de conseguirlo Gonzalo con un disparo potente con su diestra. Aunque no fue hasta 9 minutos antes del final del partido cuando un fuerte remate de David Jiménez, que despejó Ander, acabó dentro de la portería del Athletic. Y, con ese 0-2, se llegó al final.

Quería más el filial madridista y casi lo consigue Gonzalo con un fuerte disparo desde la derecha que pegó en el palo. A falta de nueve minutos para el final, el Juvenil A sentenció el choque con un gol en propia puerta de Ander al intentar despejar un potente tiro de David Jiménez. El marcador no se movió más y los de Arbeloa buscarán revalidar el título el sábado

El Juvenil A del Real Madrid continúa así con su marcha inmaculada esta temporada 2022/2023. El equipo que dirige Álvaro Arbeloa todavía no conoce la derrota. Está invicto y este sábado buscará el decimoquinto título copero de su historia frente al vencedor del Deportivo - Almería.

Athletic 0-2 Real Madrid

Athletic: Mikel, Ander, Palacios, Plazaola (Osipov, 76'), Vicandi, Canales (Asier Hierro, 66'), Olabarrieta (Barck, 82'), Montero (Huestamendía, 66'), Gaizka, Arredondo y Vizcay.

Real Madrid: Piñeiro, David Jiménez, Youssef, Jacobo, Manu Serrano, Chema, Gonzalo (Ginés, 86'), Manuel Ángel, Pol (Mesonero, 86'), Palacios (Yeray, 74') y Nico Paz (Hugo de Llanos, 74').

Goles: 0-1, 60' Nico Paz; 0-2, 81' Ander (p. p.).

Incidencias: partido correspondiente a las semifinales de la Copa del Rey Juvenil, disputado en el Estadio Reino de León (León, España).

