El Real Madrid avanza a los cuartos de la Youth League tras remontar ante el Red Bull Salzburg

El Real Madrid suma y sigue en la UEFA Youth League. El conjunto que dirige Álvaro Arbeloa se ha metido en los cuartos de final de la competición continental tras vencer en Valdebebas al Juvenil A del Red Bull Salzburg. El equipo madridista, que empezó perdiendo, supo dar la vuelta al electrónico en una gran segunda mitad.

Increíble reconversión del conjunto madridista que no realizó un buen primer tiempo, pero que en la segunda parte consiguió desplegar un fútbol directo y vertical que rompió por completo a la física defensa del RB Salzburg. Pol Fortuny consiguió igualar la contienda tras aprovechar un rechace dentro del área y el Juvenil merengue empezó a creer.

Ahí, los chicos que dirige Álvaro Arbeloa consiguieron tomar el dominio del partido por completo y pudieron darle la vuelta al marcador. Primero Jacobo Ramón, tras aprovechar un centro al área, pudo consumar lo que en ese momento ya era la victoria. Gran partido del canterano blanco. Y ya en el descuento, Iker Bravo, que había salido en el segundo tiempo, dejó el golazo de la tarde con un lanzamiento de falta lejano que se coló por la escuadra como un auténtico misil. Remontada, victoria y a meterse entre los ocho mejores de la competición con el reto de llegar a la Final Four.

Buen partido en el Alfredo Di Stéfano entre dos equipos que eran claros aspirantes a ganar la competición. Dos de las canteras más importantes se vieron las caras y dejaron un gran partido de fútbol, muy igualado y que puso las fuerzs de las dos plantillas al límite. Integrantes de los dos equipos terminaron el choque con calambres.

Empezaron mejor los austriacos, aunque la primera ocasión fue para el equipo de Arbeloa. Lo intentó Nico Paz, el más activo de los blancos en los primeros 45 minutos, con un disparo desde la frontal tras dos buenos regates que fue cortado por un defensor con la mano. Falta casi en la línea del área y el lanzamiento del centrocampista se fue al lateral superior de la red.

Más tarde lo intentaría Manuel Ángel después de una gran jugada colectiva que fue acelerada por Obrador y Pol Fortuny, dos de los jugadores más activos en la primera parte. Sin embargo, quien abrió el marcador por el equipo austriaco desde los once metros. Serrano cometía pena máxima a la media hora de juego y Konaté no fallaba. Disparo ajustado a la derecha de Diego Piñeiro que el meta blanco no llegó a detener.

Antes del descanso, los de Arbeloa tuvieron una nueva ocasión por mediación de Palacios, pero su disparo se marchó desviado. Acto seguido, el Red Bull Salzburg también tuvo la suya, pero Piñeiro salvó en el mano a mano con una gran parada.

Llega la remontada

Esa acción del portero del Juvenil A cambió el choque. Con la salida en el segundo tiempo, los de Arbeloa cambiaron el chip y no solo dominaron en las ocasiones, también en el juego. El tanto del empate no tardó en llegar obra de Fortuny. Disparo desde la frontal de Manuel Ángel, paradón de Krumrey y Pol, el más listo dentro del área, aparecía para empujarla e iniciar la remontada justo un miunto después de la reanudación.

Solo un cuarto de hora más tarde llegó el segundo. Córner botado desde la derecha, balón llovido al segundo palo y Jacobo Ramón se aprovecha de la mala salida del portero del Red Bull Salzburg para cabecear a placer y poner el 2-1 en el marcador. A partid de ese momento, los de Arbeloa controlaron totalmente el tempo del partido y llegaron con continuidad hasta la meta rival.

En los últimos minutos, el conjunto austriaco se lanzó a la desesperada en busca del empate y aunque gozaron de varias ocasiones, fue el Real Madrid el que volvió a marcar para poner la sentencia. Disparo de falta desde unos 30 metros de Iker Bravo que se coló como un misil por la escuadra. Golazo y a cuartos de final en otro gran partido del conjunto de Álvaro Arbeloa.

Real Madrid 3-1 Red Bull Salzburg

Juvenil A: Diego Piñeiro, Obrador, Gonzalo, Manuel Ángel (Yeray, 74'), Nico Paz (David Jiménez, 83'), Jacobo, Pol (Iker Bravo, 63'), Manu Serrano, Palacios (Mesonero, 83'), Tobias (Edgar, 83') y Chema.

Salzburgo: Krumrey, Wallner, Havel (Crescenti, 63'), Reischl (Zeteny, 63'), Konaté, Pejazic, Sahin, Sadeqi (Lechner, 91'), Yeo (Paumgartner, 83’', Baidoo y Gevorgyan.



Goles: 0-1, 30' Konaté, de penalti. 1-1, 46' Pol. 2-1, 62' Jacobo. 3-1, 94' Iker Bravo.

