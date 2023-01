Rafa Marín, el deseado en Europa: el Chelsea se adelanta a la Juventus y al Leipzig por su fichaje

Rafa Marín es uno de los grandes proyectos de la cantera del Real Madrid. Sin embargo, su situación en estos momentos está algo enquistada por ambas partes. El defensa central todavía no ha debutado con el primer equipo y eso estaría provocando que no esté muy por la labor de encontrar un entendimiento para la renovación de su contrato.

El zaguero se ha ganado ya un nombre en La Fábrica y es que es uno de los mejores jugadores del filial blanco que ahora dirige Raúl González. Destaca por su altura, su poderío en el juego aéreo, pero también por su calidad con la pelota y por su capacidad para sacarla jugada desde abajo. Un jugador muy completo que a sus 20 años está buscando un salto de calidad en su carrera.

Marín tiene decidido ir un paso más allá y si no puede ser en el Real Madrid, ya tiene pretendientes que llaman a su puerta a pesar de que todavía no ha hecho su debut en la élite. Tal y como informa ahora The Telegraph, el Chelsea estaría decidido a lanzarse por su fichaje dada la buena situación contractual que refleja el defensor.

El hecho de que su contrato termine en el año 2024 ha hecho que los de Graham Potters hayan puesto sus miras sobre él. Su enorme progresión le hace ser una muy buena opción para completar la zaga. Además, el conjunto de Stamford Bridge está llevando en los últimos tiempos una profunda remodelación de su línea defensiva.

Gran pelea en Europa

Tras las salidas de jugadores como Antonio Rüdiger o Andreas Christensen han llegado Koulibaly, Wesley Fofana y Benoît Badiashile, fichado recientemente en este mercado de fichajes de invierno. Una reestructuración que podría registrar próximamente una cara española si finalmente el interés en Rafa Marín fructifica.

De momento, al central le quedan 18 meses de contrato en la 'Casa Blanca', por lo que en club tienen tiempo para negociar una posible ampliación de esa vinculación. Las informaciones que llegan desde Inglaterra apuntan a que el Chelsea estará sopesando incluso la opción de lanzarse a por su fichaje en este mismo mercado de invierno, aunque parece improbable que el Real Madrid acepte ahora una salida.

Sin embargo, ya se manejan algunas cantidades entre las que podría oscilar la operación. El citado medio británico apunta a que la operación podría rondar entre los 5 y los 10 millones de libras. No obstante, tendría que haber una negociación previa con el club que todavía posee al jugador. La idea que tienen los dirigentes del Chelsea en mente es que si la renovación con el Real Madrid no prospera, la entidad merengue querrá colocar al futbolista en el mercado para sacar lo máximo posible por él.

Lo más destacado del caso es que no solo el Chelsea está interesado en el jugador, ya que hay otros dos grandes de Europa con intención de llamar a la puerta de Rafa Marín. Uno de ellos está en Alemania y es el RB Leipzig. Y el otro se encuentra en Italia y sería la Juventus de Turín. El jugador de 20 años ha llamado la atención de media Europa y de momento parecen no faltarle alternativas en caso de que quiera afrontar una nueva etapa lejos del Real Madrid.

