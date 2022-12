La plaga de lesiones del Real Madrid: dudas con Yabusele y problemas para Tavares, Deck y Cornelie

El Real Madrid de baloncesto afronta este jueves un nuevo compromiso de Euroliga. Los de Chus Mateo, que han conseguido recuperar el vuelo después de un inicio irregular de temporada, se encuentran segundos clasificados tanto en Liga Endesa como en Euroliga. En el campeonato doméstico siguen la estela de Lenovo Tenerife mientras que en la competición continental lo hacen tras el Fenerbahçe.

En total, el Real Madrid ha disputado, sin contar con las dos victorias en la Supercopa Endesa, un total de 21 partidos. De todos ellos, 16 han sido victorias y cinco han sido derrotas. 8 triunfos y dos partidos perdidos en Liga Endesa y 8 partidos ganados y tres derrotas en la Euroliga.

Ahora, los de Chus Mateo han conseguido encadenar un mes entero con pleno de victorias, lo que han traído hasta 8 victorias de manera consecutivas. Desde que cedieron contra Casademont Zaragoza en un partido que parecía sumir al Real Madrid en una profunda crisis de juego y resultados, los blancos no han vuelto a ceder ni un solo partido. Y por el camino ha tumbado a rivales de la entidad de Valencia Basket, Partizan o Fenerbahçe.

Sin embargo, no todo son buenas noticias en el vestuario blanco ya que la plantilla de Chus Mateo está siendo azotada por una importante plaga de lesiones en su mejor momento. Empiezan a flaquear las defensas del vestidor merengue y así lo ha confesado el propio entrenador en la previa de una nueva jornada de Euroliga contra el Monaco, uno de los equipos revelación de la temporada.

La lista de lesionados

Ahora mismo, hay una larga lista de jugadores afectados por problemas tanto físicos como de enfermedad. A las lesiones de larga duración como las de Randolph o Carlos Alocén, se unen los lesionados Rudy Fernández y Adam Hanga que siguen recuperándose de sus problemas físicos, los cuales han lastrado a ambos en este inicio de temporada.

El mallorquín se operó de una de sus muñecas tras la disputa del Eurobasket y aún no ha debutado. Hanga ha alternado apariciones con ausencias y sigue tocado. Por su parte, Yabusele se encuentra regresando de un esguince de rodillas producido contra Anadolu Efes en esa espectacular racha de victorias. Y otros como Deck, Tavares o Cornelie están tocados.

"Yabuele empezó a entrenar y posiblemente formará parte de esto. Cornelie tuvo fiebre y ha vuelto a entrenar en solitario. Gaby Deck y Tavares tienen sobrecargas, aunque espero contar con ellos. Rudy y Hanga no tienen ninguna opción". Así hizo Chus Mateo un rápido repaso al estado de su enfermería.

Partido contra el Monaco

El técnico blanco también analizó a su próximo rival y, en especial, a su máxima estrella, Mike James. Un jugador que ha alternado apariciones en la Euroliga con sus aventuras en la NBA, una de ellas en una de las mejores plantilla de la liga americana, la de los Brooklyn Nets de Kevin Durant y Kyrie Irving: "Me acuerdo de todos los partidos ante el Mónaco. Es muy difícil parar a Mike James, siempre te va a hacer 20 puntos. Pero, al final, Mike James tiene partidos en los que te hace 20 puntos y no ganan".

"Tienen buenos jugadores como Loyd u Okobo, con un inmenso uno contra uno, Moerman, que busca su versión... Está claro que James es una estrella de la Euroliga. No me importa que haga 20 puntos. Me importa que haga 10 asistencias y 6 rebotes que hagan mejores a sus compañeros".

Por último, el técnico blanco valoró el progreso que ha tenido el equipo en estos últimos partidos: El pasado ya está pasado. Debemos ser consistentes, sólidos en el uno contra uno y tratarlo como una responsabilidad individual. Ser capaces de parar a un equipo que tiene la capacidad de desborde y penetración brutal, Además de no perder balones porque castigan mucho eso, con 14 puntos después de pérdida, además de muchos tras rebote".

"Es mejor construir desde la victoria que desde la derrota, y somos conscientes de un camino largo en el que se gana y se pierde. Somos ambiciosos, no queremos perder, pero lo más importante es no tener distracciones. Ni somos muy buenos hoy ni muy malos mañana".

