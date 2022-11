El Madrid pone rumbo de crucero y logra ante el Partizán su quinta victoria seguida en la Euroliga

El Real Madrid se ha puesto el uniforme de trabajo y la careta de equipo serio de forma definitiva en la Euroliga. Después de un inicio de competición en el que los blancos dejaron ciertas dudas y se mostraron irregulares, ahora parece que han dado con la tecla y que todo aquel que se cruce en su camino sufrirá las consecuencias. [Narración y estadísticas del Real Madrid - Partizán]

Los de Chus Mateo supieron sobreponerse al Partizán y a un mal inicio en el que, para sorpresa de todos los que se dieron cita en el WiZink Center, encajaron la friolera de 40 puntos. Una cifra escandalosa en apenas 10 minutos de juego que dejó muy claro que la defensa no funcionó en este primer cuarto a un nivel ni siquiera aceptable.

La cara positiva fue, no obstante, que el Real Madrid se subió en ese tren de la anotación y tampoco se quedó atrás, ya que se marchó por encima de los 30 puntos en ese arranque. De hecho, no bajó el ritmo y como consecuencia de su gran acierto ofensivo consiguió llegar a los tres dígitos al término del encuentro, algo que no se consigue todos los días.

Los triples del Partizán

El Real Madrid salió flojo atrás y el Partizán le agradeció el favor con 8 triples de 12 intentos. Estos lanzamientos desde el exterior tuvieron mucho que ver para que los visitantes alcanzaran la cifra de los 40 puntos en el primer cuarto. Sólo Edy Tavares en los primeros 5 minutos, en los que anotó 10 puntos, mantuvo el tono en ataque.

Sólo la salida de Sergio Llull y un par de fogonazos de Gabriel Deck evitaron que el desastre del Real Madrid fuera mayor que el 32-40 al final de los primeros diez minutos. En el segundo cuarto la solución a tanto desatino y agujeros atrás estaba clara. Chus Mateo puso un quinteto más defensivo con Llull, Mario Hezonja, Alberto Abalde, Eli Ndiaye y Vincent Poirier, y el Real Madrid se anotó un parcial de 20-2 con el que recuperó la autoestima y la ventaja en el marcador, 52-42. Sin embargo, otros dos triples del Partizán volvieron a apretar el luminoso hasta el 54-51 del descanso.

La salida del tercer acto fue más 'normal', con Llull anotando dos triples contrarrestados por los de Leday y Nunnally. Leday y sus triples mantuvieron en el marcador a un Partizán que poco a poco fue perdiendo el paso del partido ante un Real Madrid más centrado en defensa y que en ataque comenzó a hacer valer la superioridad de Tavares y los puntos de Llull.

Deck se sumó a la tarea, igual que Dzanan Musa, y al término del tercer cuarto el marcador reflejó un 86-74. Tras, eso sí, 6 triples de 10 intentos de los serbios. Hezonja abrió el cuarto definitivo con un triple, 89-74, y Musa le siguió, 92-77, por lo que parecía que estaba todo muerto, aunque Nigel Williams-Goss no quiso quedarse atrás y estableció el 95-80.



El camino del triple se había torcido para los de Belgrado, pero el partido no estaba cerrado todavía, aunque comenzó a pintar bien para el Real Madrid. El equipo español utilizó los básicos de su juego, buena defensa, control del balón y acierto en ataque y cerró con el 105-97 final su quinta victoria consecutiva en la competición.

Real Madrid 105 - 97 Partizán

Real Madrid: Williams-Goss (8), Deck (15), Cornelie (6), Tavares (17) y Musa (14) -cinco inicial-, Causeur (2), Abalde (2), Hezonja (15), Rodríguez (0), Poirier (4), Llull (20) y Ndiaye (2).

Partizán: Leday (20), Punter (16), Brodzianssky (8), Nunnally (15) y Andjusic (13) -cinco inicial-, Papapetrou (0), Exum (17), Lessort (8) y Madar (0).



Parciales: 32-40, 22-11, 32-23, 19-23.

Árbitros: Fernando Rocha (POR), Carmelo Paternico (ITA) y Amit Balak (ISR). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de la Euroliga disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid ante 6.687 espectadores.

