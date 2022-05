El análisis de Pablo Laso previo al Barça - Real Madrid de la Final Four de la Euroliga

Este jueves da comienzo la Final Four de la Euroliga en Belgrado. Real Madrid y Barcelona se enfrentan en una de las semifinales -en el partido que se podrá seguir en DAZN a partir de las 21:00 horas-. En la previa de El Clásico de baloncesto, Pablo Laso atendió a los medios de comunicación en la tradicional rueda de prensa.

Repetir título

"Ojalá podamos repetir aquí el título, pero es un año y unos equipos distintos. Lo que es seguro es que es una gran ciudad para el baloncesto. Grandes equipos, grandes jugadores y una gran ciudad, es un placer estar en este evento, en la Final Four. Habla muy bien sobre mi equipo, mi organización y mis jugadores. Creo en el trabajo que ha hecho el equipo hasta ahora".

Toma de decisiones

"Tomé decisiones desde mi primer día entrenando en septiembre. No sé si serán buenas o malas, lo que sé es que jugamos muy bien contra el Maccabi, un gran equipo. Estaban en racha, ganando partidos, pero nosotros jugamos con solidez. Ahora estoy concentrado en el partido de mañana, no en lo que ha ocurrido antes".

Pablo Laso, en un partido del Real Madrid de Baloncesto de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Séptimo Clásico de la 2021/2022

"Es un nuevo partido y es diferente. Estamos en el mismo país y hemos jugado bastantes veces, pero cada partido es distinto. Seguro que el de mañana va a ser un gran partido, El Clásico es muy importante en España, pero también en Europa. Ambos entrenadores creemos en nuestros jugadores y puede pasar de todo. No estaría feliz si hubiera ganado los últimos ocho partidos contra el Barcelona, lo que pensaría es que mañana empieza uno nuevo. Si perdiese los ocho también pensaría de la misma forma. Es una nueva historia para ambos y lo sabemos".

Walter Tavares, en el quinteto ideal

"Me alegro mucho por su trayectoria personal. Desde que llegó con nosotros ha mostrado una humildad y una capacidad de trabajo magníficas. Su crecimiento como jugador nadie lo duda y creo que no descubro nada diciendo que para nosotros es un jugador clave. Si nosotros no tuviéramos a Tavares probablemente no estaríamos aquí y esto habla muy bien de él. Me siento muy orgulloso de poder entrenarle".

Tres Clásicos en la Final Four

"Mi experiencia como jugador no ha sido tan buena, como entrenador creo que me ha ido mejor. Los dos partidos que hemos jugado contra el Barcelona los hemos ganado, pero para mí esto es historia, en lo bueno y en lo malo. Son partidos diferentes y para mí hay más ruido fuera del partido que en el partido. Entendemos que el ruido es mayor en un partido como El Clásico, pero nosotros queremos ganar a todos".

Mejor momento del año

"Creo que nuestro mejor momento ha sido desde después de la Covid-19 hasta diciembre. La sensación de que el equipo tuvo 3 o 4 meses de juego muy sólido y continuo, con todos los jugadores aportando. No el Real Madrid, sino todos los equipos, habíamos tenido una situación extraña y la entrada y salidas de lesiones. La sensación de mayor solidez durante el año ha sido en esa primera parte de la temporada, aunque también hemos tenido momentos malos y ahora estamos en un buen momento".

Luka Doncic

"Ha sido un gran jugador desde que llegó aquí a Madrid con 13 años y ha sido una gran persona desde ese día. Eso es lo que le hace grande. Cuando la gente habla sobre NBA y cómo iba a jugar yo no tenía ninguna duda. Lo mejor que tiene como jugador es que se amolda a cualquier situación. Estoy muy feliz por él y le deseo mucha suerte".

