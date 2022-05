Modric: "Me siento parte del Real Madrid, soy un madridista más y eso es para toda la vida"

Luka Modric es leyenda. Del fútbol, del Real Madrid y ahora también del diario MARCA. El centrocampista croata ha recogido el galardón y ha hablado sobre el club blanco y la Champions League. También se ha mostrado agradecido por lo que le quiere "la afición". "Es algo increíble, estoy agradecido por ese amor que me desmuestran todos los días".

No nació en Madrid, tampoco en España. Pero Modric es el perfecto ejemplo de que el Real no es cosa de una ciudad o un país, es un sentimiento universal: "El Madrid lo es todo, es mi casa, me siento muy feliz en este club, desde el primer momento ha sido algo impresionante. Me siento parte del Madrid, soy un madridista más y eso es para toda la vida".

Eso sí, por las calles de la capital española siempre le demuestran mucho cariño: "Soy consciente de lo que me quiere la afición, me lo demuestran en los partidos, por la calle... Es algo increíble, estoy agradecido por ese amor que me demuestran todos los días".

Luka Modric, recogiendo el premio MARCA Leyenda EFE

"Intento siempre dar mi máximo cuando me pongo la camiseta del Madrid para devolver ese cariño", ha continuado un Modric que se enorgullece de esta devoción de los aficionados hacia él: "Es muy importante, siempre intento ser respetuoso con los adversarios, con otros aficionados. A lo mejor lo notan y por eso me muestran tanto respeto".

Champions League

El '10' del Real Madrid también se ha referido a la historia del equipo blanco en la Champions League: "Es muy difícil explicar lo que ha pasado en el Bernabéu en las noches de Champions, es algo mágico, de verdad. Nunca nos rendimos, luchamos hasta el final, porque es lo que enseña este club, no bajar los brazos. Es difícil de explicar, sobre todo este año, que ha tenido muchas noches mágicas. Espero que sea así siempre. Lo más mágico ha sido ganar La Décima, Fue algo tan especial que si me tengo que quedar con un recuerdo es con ese".

Preguntas de los niños

Modric ha respondido a las preguntas de los niños y ha hablado sobre sus inicios en el fútbol: "Mi padre me enseñó a jugar al fútbol en la calle. Salíamos siempre que podíamos a probar cosas diferentes. Lo del exterior es algo natural, que me sale, siempre me ha gustado hacerlo, desde que era niño. No hay ningún truco".

A continuación ha dejado un consejo para los más pequeños: "Cuando eres niño lo más importantes es divertirse y disfrutar de lo que haces. Luego tienes que seguir tus sueños, confiar en ti mismo y trabajar día a día, porque ser futbolista es muy difícil, pero muy bonito. Y si encima puedes jugar un día en el Madrid, es lo mejor que te puede pasar".

En cuanto a las remontadas, ha explicado que "la más complicada fue la del City" porque quedaba poco tiempo. Así ha puesto de relieve que tanto el equipo como la afición confiaron "hasta el final" porque "es parte del ADN de este club". En cuanto a la del PSG, la ha calificado como "la más divertida" con "15 o 20 minutos de locura". "Es muy difícil explicar lo que pasa en las noches de Champions en el Bernabéu. Fue el inicio de muchas noches mágicas que nos han llevado hasta París, y ojalá podamos volver a ganar otra Champions", ha agregado

Lo que ha dejado claro el croata es que su deseo es retirarse en el club blanco: "Ojalá pueda retirarme en el Madrid. El Madrid es mi casa, me siento muy feliz en el club, en la ciudad, muy querido por la gente. Mi familia también está muy contenta, por eso espero seguir más años y ojalá terminar mi carrera en el Madrid".

