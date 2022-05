Verratti: "Cuando vi que Mbappé estaba en Madrid, me dio dolor de estómago"

El futuro de Kylian Mbappé se conocerá en los próximos días. Todo apunta a que acabará dejando el Paris Saint-Germain para fichar por el Real Madrid. Es el culebrón del momento en el fútbol y Marco Verratti ha hablado sobre ello. Lo ha hecho al responder a las preguntas que le han realizado los lectores de Le Parisien.

El centrocampista italiano se ha referido al momento en el que saltaron todas las alarmas cuando Mbappé fue visto en Madrid junto a Achraf. También ha reconocido que no sabe cuál es la decisión del delantero francés, pero que, pase lo que pase, tendrá mucho impacto.

"Tendrá un impacto en el club sea cual sea su decisión. Es uno de los jugadores más importantes del planeta en este momento, así que todos queremos que se quede aquí. Pero cuando hablo con él, es más bien para reírme. En el fútbol, cuando tienes algo en mente, cuando una decisión está cerca, no hablas mucho de ello", ha comenzado diciendo.

Mbappé y Verratti celebran un gol del PSG en la temporada 2021/2022 Reuters

"Es su decisión, y la estoy esperando, como tú. Cuando estoy descansando y veo las notificaciones de que Kylian está en Madrid, me da dolor de estómago -risas-. Aunque después me diga: 'No te preocupes, estaba de vacaciones. Todos estamos esperando para averiguarlo'", ha continuado Verratti.

Preguntado sobre si da consejos a Mbappé para que continúe más tiempo en el PSG, el mediocentro lo ha negado: "No, porque sabe lo que pienso. No sería un buen consejero, al menos no sería objetivo. No pensaría en su bien, sino en el bien de todos aquí en París -risas-".

Champions League

Después de repasar el 'caso Mbappé', el siguiente tema a debatir fue la eliminación a manos del Real Madrid en los octavos de la Champions League: "A este nivel, en la Champions, son partidos en los que todo puede pasar muy rápido. Y el Real lo repitió contra el Chelsea y el Manchester City. El Madrid es un equipo que está acostumbrado a jugar estos partidos y a sufrir".

"Aquí en París, a veces olvidamos que hay que sufrir para ganar. Y eso es algo que tenemos que entender juntos: los jugadores, el club y los aficionados. Estamos en el terreno de juego, pero hay este ambiente alrededor que hace que siempre debamos ganar 3, 4 o 5-0. Pero el fútbol ya no es así. Ya no hay equipos pequeños en la Champions", ha agregado el italiano.

¿Se duerme bien después de una eliminación así? Marco Verratti ha dado la respuesta: "Ya es bastante difícil dormir cuando se gana, pero cuando se pierde... Hay gente que piensa que se gana mucho dinero y que no importa el resultado. Pero eso no es cierto".

Marco Verratti persigue a Luka Modric e intenta robarle el balón REUTERS

Aunque el que más sufrió fue Donnarumma: "Ha sufrido mucho. Pero para mí, fue una falta (la de Benzema en el primer gol del Real Madrid en la vuelta). Lo volvimos a ver contra el Troyes que el árbitro rechazó un gol (a Neymar) por una falta similar de Kylian sobre un defensa que ni siquiera se cayó. Pero todos podemos meter la pata, nosotros y los árbitros. Pero sí, Gigio sufrió, como todos los demás"

"Ganó la Eurocopa, fue el mejor del mundo, se equivoca y ya es el peor. Por eso, para nosotros, los jugadores, lo más importante, más allá de las cualidades, es el equilibrio que tenemos que encontrar. De lo contrario, estarás en una montaña rusa de emociones, y eso no es bueno. Por eso también hay que vivir el fútbol como una forma de entretenimiento, porque si no te diviertes en el campo, no das placer a la gente", ha destacado.

Juego del PSG

Hay gente que se ha decepcionado con el juego del PSG esta temporada, Marco Verratti ha reconocido que podrían "haberlo hecho mucho mejor". "Llevo diez años aquí y a menudo lo he disfrutado, pero este año ha sido un poco más difícil. Lo explico por los muchos cambios en la plantilla con al menos seis jugadores que llegaron. Y cuando se cambia mucho, se necesita tiempo", ha afirmado.

"Klopp o Guardiola, llevan más de cinco años en el Liverpool y el Manchester City. Al principio de este año, estábamos en una buena racha, estábamos disfrutando más, y luego pasó lo que pasó en Madrid. Es como si hubiéramos dado tres pasos atrás", ha puntualizado Verratti.

Afición

En lo que ha afirmado no tener ningún problema es en hablar con los aficionados sobre todo lo que ha pasado este curso: "No tengo ningún problema con eso. Si es una discusión como la de hoy, tranquila y respetuosa, sí. Sé que los aficionados se gastan el dinero en abonos, en viajes... Así que tienen derecho a aplaudir, a silbar al final de los partidos, pero si queremos crecer juntos, no debemos tirarlo todo por la borda".

"Es duro, pero nos ha eliminado el Madrid, un gran equipo. Imagina que nos hubiera eliminado el Villarreal como el Bayern de Múnich, ¡ni siquiera habríamos salido del estadio! Tenemos que estar unidos para lograr nuestro sueño. Sé que el París se convertirá en el mejor club del mundo. Sólo necesitamos tiempo", ha comentado el centrocampista italiano.

Mayor injusticia

Pese a todo lo que ha pasado, para Verratti, la eliminación contra el Barcelona en la Champions ha sido la mayor injusticia que ha vivido: "No hay solo uno, ¿eh? Pero la remontada contra el Barcelona... (6-1, 8 de marzo de 2017). Esa noche, pasara lo que pasara, habríamos perdido el partido, 3 o 4-1, seguro. Pero con un árbitro diferente y el VAR, nunca nos habríamos llevado el 6-1. Es la mayor injusticia que hemos sufrido, ha sido duro".

"Un partido que duele, también, es el que se disputó contra el Manchester United (derrota por 1-3, 6 de marzo de 2019) porque ocurrió en el año en que se implantó el VAR. Siempre hay algo contra nosotros. Sin el VAR, nadie en el terreno de juego habría visto nada, nadie habría dicho nada... Venga, parémonos en esas dos injusticias", ha sentenciado Verratti.

