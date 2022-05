Javier Tebas se suma a la fiebre por Mbappé: "Su llegada al Madrid ayuda al crecimiento de La Liga"

Javier Tebas ha participado en un acto organizado por LaLiga en la que el presidente de la institución ha sido el gran protagonista. El evento ha tenido lugar en la ciudad de Sevilla donde este miércoles se disputa la final de la Europa League entre el Glasgow Rangers y el Eintracht de Frankfurt.

LaLiga ha querido aprovechar la presencia de la gran cantidad de periodistas extranjeros desplazados hasta la ciudad hispalense para cubrir la final continental y fomentar así su competición y hacer un análisis del crecimiento que ha registrado el campeonato en la última década. Junto a Javier Tebas han participado el presidente del Sevilla, Pepe Castro, y el máximo dirigente del Real Betis, Ángel Haro.

"Han sido 10 años en los que han pasado muchas cosas en el fútbol español. La venta centralizada de los derechos es un hito pero íbamos a la contra que otros muchos sitios. Lo que nos ha hecho ser una liga sostenible es el control económico, diferente al de otros países, que es inexistente".

Javier Tebas también ha hablado largo y tendido sobre la actualidad del fútbol español. Desde el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, el cual está ya en su recta final, hasta la polémica en la que se ha visto implicada la RFEF y su presidente Luis Rubiales con los casos de espionaje que se han destapado y que podrían salpicar también a miembros de LaLiga.

Rubiales y Tebas. EFE

Los audios de Rubiales

"Es víctima de un hackeo, pero yo también he sido víctima de eso y también tergiversadas las noticias. Yo también lo denuncié en los juzgados, con poco éxito por cierto. A pesar de eso estaba en la obligación de dar explicaciones de lo que se sacó. Hay que dar explicaciones y muchas de las conversaciones que han salido me tienen triste y abochornado, porque volvemos al fútbol de hace 15 años, al del mamoneo, porque nos quieran comparar con eso".

"El fútbol profesional no es así, no pactamos con ese compadreo lo que se paga en la Supercopa. En LaLiga no está eso. Está lo de los viajes, lo del piso, en absoluto he tratado a un secretario de Estado así aunque me llevaron a la Fiscalía. Eso es el fútbol de la época de Blatter, que ya acabó. La valoración jurídica de eso es que no es sólo un problema ético, hay bastante más. Soy abogado. Esa valoración se debe hacer para saber qué pasa en la RFEF en el ámbito de la gestión. ¿Sobre el viaje a Nueva York? La agenda debe desvelarla ahora, no luego. El CSD es el que tiene que mirar esto. ¿Si yo podría ser víctima de esas escuchas? Como no hago cosas raras, no me preocupa".

Presencia de España en Europa

"El año que no ganamos un título europeo parece que estamos en crisis. Ahí está el Sevilla tantas veces y el Real Madrid otra vez en una final de Champions. Llevamos ocho o nueve temporadas como primeros del ránking UEFA, hemos tenido dos equipos en semifinales de Champions. La Liga española sigue estando más arriba. La gente no sabe lo que sufren los dirigentes del fútbol español, me alegro mucho por ellos porque sé lo mal que lo pasan".

Crecimiento de LaLiga

"En España en cuanto a redes sociales tenemos un gran déficit con la Premier League. Los 10 primeros clubes tienen todos más de 10 millones de seguidores. Si se habla mucho de ellos tienen más posibilidades de que se les vea".

El impacto de LaLiga Impulso

"Ya han llegado a los clubes 1.000 millones de euros, recordando que el 75 por ciento tiene que ser para inversión en infraestructuras. Y con un control exhaustivo por parte de LaLiga porque así los clubes lo han querido. Se van a reformar estadios, cosas que no se hubieran hecho en otras ocasiones. Se ha adelantado 15 temporadas en eso".

"Los clubes van a ser mejores y vamos a crecer de forma indirecta en ingresos audiovisuales. En eso no estamos en fase de crecimiento, en España estamos planos y eso va a durar tres o cuatro campañas más, es un momento muy bueno para mejorar eso, porque se generarán más beneficios en el plano de los audiovisuales hasta 2030".

"Madrid y Barcelona se han hecho grandes en la competición de Liga desde el año 29. Y eso lo seguimos aplicando. ¿Si lo ven así? Me da lo mismo, porque el problema es que no ven nada, algunos se han encerrado en su mundo. Recuerdo una frase de Florentino: 'Nosotros lo vendemos y os daremos dinero'. Hay que hacer un análisis psicológico de esa frase. La gran mayoría de los clubes cree en la competición y crece".

El fichaje de Mbappé

"La llegada de Mbappé ayuda al crecimiento de La Liga, pero un mensaje para Italia: no sólo con los jugadores se crece, como demostraron allí después de la llegada de Cristiano Ronaldo, que su liga decreció. Si no hay orden económico, no se crece".

Kylian Mbappé, en la gala de los premios de la Ligue-1 EFE

Críticas al Mundial

"El proyecto era en verano y ahora pagamos los platos rotos de esa mala decisión el resto. Nosotros intentamos que fuese a finales de abril-mayo, que se puede jugar por las noches. Que se pare dos meses la competición conlleva muchos problemas. ¿Qué pasa con el resto de los jugadores que no juegan mundiales, los entrenadores y los técnicos, a los que pagan los clubes? No se piensa en eso cuando se hace el calendario internacional. A mí me gusta el turismo deportivo, pero me gusta más que mi industria sea sostenible".

"Estamos trabajando amistosos entre los clubes, pero no es fácil porque la atención está en el Mundial. Va a haber competición de LaLiga SmartBank, al Mundial de Rusia fueron cinco jugadores de esa categoría. ¿Por cinco vamos a parar a 500?".

[Más información: AFE pide al CSD una investigación contra Luis Rubiales por el supuesto espionaje a David Aganzo]

Sigue los temas que te interesan