Llull: "Me siento un privilegiado por jugar otra Final Four y por defender la camiseta del Madrid"

El Real Madrid de Baloncesto se enfrentará al Barcelona en las semifinales de la Final Four de la Euroliga. Un Clásico para abrir boca. Y antes de poner rumbo a Belgrado, Sergio Llull ha hablado en Realmadrid TV sobre el gran objetivo del equipo esta temporada: volver a proclamarse campeón de Europa.

Octava Final Four

"La semana de la Final Four es, sin duda, una de las más grandes de la temporada. El equipo ha hecho un gran trabajo durante todo el año, unos playoffs muy buenos y estamos con muchas ganas y mucha ilusión puestas en esta Final Four. De todo se aprende. Ocho Final Four te enseñan y ese punto de experiencia juega también a nuestro favor. Tenemos jugadores que han jugado varias Final Four y vamos a intentar hacer que eso nos sirva para preparar bien el primer partido".

Privilegiado

"Me siento un privilegiado por estar en otra Final Four y seguir defendiendo esta camiseta en este club. Lo que hace especial al formato es que en dos partidos puedes ser campeón de Europa. Nos queda ese pequeño paso, que es el más difícil, pero vamos a ir a por todas. El equipo está en una muy buena línea de trabajo y tenemos que preparar ese primer partido de semifinales".

Sergio Llull celebra una canasta con el Real Madrid EFE

Clásico en semifinales

"Siempre es un partido especial y más cuando es en una Final Four. El equipo está preparado. Sabemos que no va a ser fácil. Enfrente tenemos un grandísimo rival, un equipo que juega muy físico y que ha quedado en primer lugar en la Liga Regular. El equipo va con muchas ganas, ilusión y tenemos que dejarlo todo en la cancha para ganar y pasar a la final".

Virtudes del equipo

"Destacaría nuestro nivel defensivo. Cuando hemos estado bien en defensa hemos ganado partidos. También imponer nuestro ritmo de juego. En ataque mover el balón y estar preparados tanto física como mentalmente para 40 minutos muy duros. El equipo está preparado y nos tenemos que concentrar en el partido".

ADN Real Madrid

"Ponemos todo nuestro corazón. Es el ADN del Real Madrid. Cuando te enfundas esta camiseta tienes la responsabilidad de darlo todo hasta el final, de no rendirte nunca, de nunca bajar los brazos y es lo que vamos a intentar en la Final Four para conseguir el título".

Mensaje al madridismo

"Muchas gracias por todo el apoyo durante el año. Ha sido un año complicado, pero ahí estamos, en otra Final Four, y os prometemos mucho esfuerzo, mucha entrega y mucho sacrificio para intentar conseguir otra Euroliga y poder celebrarla con vosotros".

[Más información - Laprovittola acaba con el Bayern: habrá Clásico entre Madrid y Barça en la Final Four de la Euroliga]

Sigue los temas que te interesan