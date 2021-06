Florentino Pérez despide a Felipe Reyes: "Eres uno de los mejores jugadores españoles de siempre"

Felipe Reyes se despide del Real Madrid y del baloncesto tras una carrera llena de éxitos. Un palmarés único y una leyenda inigualable del deporte nacional que ha llevado los valores de la entidad blanca a lo más alto. Ahora, a sus 41 años y tras más de una década en activo, pone punto final a su enorme trayectoria.

Acompañado de sus 23 títulos de blanco, de toda su familia y de muchos de sus compañeros, Felipe Reyes ha dicho adiós al baloncesto en un emotivo acto que comenzó con un discurso de su presidente, Florentino Pérez, quien le trajo al club procedente del Estudiantes y quien dio comienzo a una leyenda de las más grandes del club.

Antes de su discurso, para despedir a su capitán, ha querido decir unas palabras el propio Florentino Pérez, quien le ha dedicado un mensaje lleno de fuerza y de sentimiento para comenzar el bonito acto de su adiós: "Querido capitán, querido Felipe, ha llegado ese día. Un montón de emociones y recuerdos, un día repleto de memorias para ti, para tu familia y para los madridistas. Fuiste uno de mis primeros grandes fichajes del baloncesto. Ahora, tras 17 temporadas, cierras aquí tu carrera. Más allá de tus éxitos, hay algo muy especial en tu trayectoria. Qué difícil va a asumir que no te volveremos a ver en las canchas".

Florentino hacía énfasis en lo inimaginable que es para todos no poder ver a una leyenda de las pistas a patir de ahora: "Qué difícil va a ser no verte más dándolo todo en la cancha, pero tus valores se quedan en todos nosotros. Formas parte de nuestra leyenda. Eres querido por todos, también por tus rivales. Tienes un espíritu de lucha y un talento innato, siempre poniendo el equipo por encima de todo. Quiero mostrar mi cariño a tu familia, tu mujer, tus hijos, tus padres y todos tus compañeros y entrenadores".

Un jugador de leyenda

"Formas partes de una de las etapas más extraordinarias de este club. Has construido un legado que ha agigantado el mito de este club. Eres el jugador que más veces has vestido nuestra camiseta y has ganado 23 títulos. También quiero destacar tu brillante paso por el Estudiantes. También tienes grandes logros a nivel individual, siendo el que más partidos ha jugado en ACB y el que más rebotes has conseguido. Tienes también grandes récords en Euroliga".

"Eres uno de los jugadores más grandes de la historia de nuestro baloncesto, el capitán que levantó La Novena y La Décima. Eres un ejemplo para todos los niños. Un referente en España que ha tenido grandes éxitos con la selección. En definitiva, estamos ante uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos, un jugador leyenda. Y un ser humano excepcional que espero que pronto pueda recibir el homenaje que merece con la cancha llena de tus aficionados. Como presidente te agradezco la entrega y las emociones de todos estos años. Esta es y será siempre tu casa. Gracias por darlo todo por este escudo y esta camiseta".

