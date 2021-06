"El fichaje de Ceballos es de Champions"

El futuro de Dani Ceballos se podría resolver en los próximos días. En dos semanas comienza la pretemporada para el Real Madrid y el jugador que en esta última temporada ha estado en el Arsenal no tiene clara su continuidad. En los últimos días se ha hablado del interés del AC Milan y Pepe Mel, el entrenador que lanzó su carrera, califica esa contratación como "un fichaje de Champions" en una entrevista en La Gazzetta dello Sport. Sobre todo, cree que podría "hacerlo mejor que Çalhanoglu", futbolista que acaba de salir del club para recalar en el Inter.

El que fuera su técnico en el Real Betis ha hecho una comparación bastante atrevida en este medio de quién es Ceballos. "Eso que voy a decir hay que tomarlo con cuidado, pero es una mezcla entre Pirlo y Gattuso. Conmigo jugaba de mediocentro, pero también puede ser un 10. Es uno de los que se deja el alma: si no le dan el balón, va a buscarlo", concretó un Mel que quiso poner cautela a ese comentario por el que han titulado la entrevista.

Sobre la presión que puede suponer jugar en un club como el Milan, Mel tiene claro que no le pasaría factura. "Los 45.000 del Villamarín no le agobiaban para nada, jugaba como un veterano. Siempre quería el balón y ahora no ha cambiado. A veces jugaba junto con Fabián, se completaban perfectamente", sentenció el entrenador. Además, cuando le preguntan por un defecto, el técnico destaca que "no marca muchos goles".

Milan, ascolta l'ex tecnico di Ceballos: "Mix Pirlo-Gattuso, può fare il 10 ma sa randellare... " https://t.co/9pJyQFdbLZ — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) June 24, 2021

En estas últimas temporadas no ha tenido un papel en el Arsenal que le hiciera destacar, algo que cree Mel que tiene que ver con la liga en la que jugaba. "La Premier tiene ritmos muy elevados para él. Dani funcionaría mejor en el Calcio, donde la calidad va por delante. Y él tiene de sobra: sería perfecto para el Milan", explicó el entrenador.

Madrid o Barça

Le preguntaron también por el momento en el que salió del Betis. "Convenció a Zidane con un gran partido en el Bernabéu, también lo quería el Barça. Yo le aconsejé ir al club culé, que se estaba renovando con Iniesta y Xavi al final de su ciclo, habría tenido más espacio. El Madrid con Modric, Kroos, Casemiro le ofreció menos oportunidades, pero él tiene nivel para jugar también con los blancos", explica el entrenador que le dio la oportunidad en su carrera.

[Más información: Carlo Ancelotti decide el futuro de Dani Ceballos en el Real Madrid]