"Mbappé terminará en el Real Madrid"

Kylian Mbappé es el objetivo número 1 del Real Madrid en el mercado de fichajes del verano de 2021. EL BERNABÉU lleva contando desde hace meses que los tres grandes puntos de atención para este verano eran Alaba, Mbappé y Haaland. Uno ha llegado y de entre los otros dos se espera que sea el francés el que al fin aterrice en el club de Concha Espina. Desde Europa siguen llegando los comentarios que siguen esta tendencia.

André Villas-Boas, en declaraciones a la revista alemana Sport BILD, ha recomendado al jugador que está brillando en la Eurocopa con Francia que lo mejor es dejar el PSG. "Muchos esperaban que Mbappé y Neymar fueron los próximos Balón de Oro pero les ha faltado el último paso, no han explotado en el PSG como se esperaba. Creo que Mbappé terminará tarde o temprano en el Madrid. También Cristiano Ronaldo fichó para el Madrid siendo una estrella y se hizo todavía mejor", concreta el portugués.

No es el único que ha ido en esta línea esta misma semana. El periodista Daniel Riolo aseguró este lunes que Kylian Mbappé ha manifestado su intención de marcharse del PSG, aunque desde el entorno del jugador lo han negado. "Sé que Mbappé ha pedido salir, pero es complicado porque primero hay que encontrar un club que tenga el dinero para pagarle, pero la novedad es que de verdad no quiere quedarse. Si no se va este verano, será libre la próxima temporada. Y por eso Doha no quiere escucharle hablar", dijo Riolo en el programa 'After Foot' de RMC Sport.

Karim Benzema y Kylian Mbappé celebran el gol del delantero del Real Madrid Reuters

Todo está preparado para que llegue Mbappé. En el verano de 2017 ya hubo contactos. Incluso antes, cuando el delantero era tan solo un niño, visitó las instalaciones del club blanco. Pero ni a la primera ni a la segunda. Cuando destacó en el Mónaco, su entorno prefirió que continuase creciendo en la Ligue-1 y triunfase en el club de su ciudad de nacimiento. Ahora, ha llegado el momento de dar el paso adelante definitivo en su carrera.

Varane, llave

Dos nombres están sobre la mesa de Real Madrid y PSG: Raphaël Varane y Kylian Mbappé. Ambos tienen en común, además de la nacionalidad, que acaban contrato el próximo mes de junio de 2022. Y también los dos hasta el momento han hecho oídos sordos a la posibilidad de renovar con sus actuales equipos. El central galo está decidido a abandonar el Santiago Bernabéu y podría ser clave en la operaciónpara que el delantero acabe de blanco.

De momento, Mbappé no quere escuchar hablar sobre su futuro. En una entrevista para RTL, antes del debut en la Eurocopa contra Alemania, el delantero galo fue cuestionado por el reciente fichaje de Georginio Wijnaldum por el PSG y mandó un mensaje certero: "Ahora el PSG no es en absoluto mi prioridad. Mi prioridad es la selección de Francia, es esta Eurocopa. Estoy 100% centrado en la Eurocopa". Después del torneo de selecciones se puede despejar el puzle.

