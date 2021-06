Mbappé da la espalda al jeque: "El PSG no es mi prioridad"

Kylian Mbappé parece que sigue dejando pistas sobre su futuro cada vez que le preguntan. Aunque esta vez no hizo falta ni preguntárselo. En una entrevista para RTL, antes del debut en la Eurocopa contra Alemania, el delantero galo fue cuestionado por el reciente fichaje de Georginio Wijnaldum por el PSG y con su respuesta dio una de cal y otra de arena al club del Parque de los Príncipes.

"Es un muy buen jugador, es un muy buen jugador. Estoy muy contento de que venga. Fue una gran oportunidad que el club aprovechó, lo hicieron muy bien", dijo sobre la contratación de Wijnaldum, que llega a coste cero a París tras cumplir su contrato con el Liverpool y habiendo dado 'plantón' al Barça que trabajó en su fichaje durante semanas.

Sin embargo, la segunda parte de la respuesta de Mbappé no habrá gustado a la afición del PSG y ni mucho menos al jeque Al-Khelaifi que trata por todos los medios de convencer a su estrella de que renueve. Una de esas fórmulas es hacer buenos fichajes, pero Mbappé no piensa en ello: "Pero ahora el PSG no es en absoluto mi prioridad. Mi prioridad es la selección de Francia, es esta Eurocopa. Estoy 100% centrado en la Eurocopa", señaló.

Kylian Mbappé, con Francia EFE

Estreno ante Alemania

Además, Mbappé también analizó el estreno de Francia en la Eurocopa, que se producirá este martes a las 21:00 horas contra Alemania. Será un partido de altura para dos de las favoritas que arrancan su camino en la competición.

"Este tipo de partidos también te da más experiencia. Siempre dije que quería jugar este tipo de partidos. Neuer es uno de los mejores porteros de la historia y volveremos a jugar contra él. Es una gran oportunidad para hacer un buen partido y que gane el mejor", dijo sobre el debut contra Alemania.

Además, cree que Francia está en una posición para soñar con todo: "Estamos en un momento en el que realmente podemos hacer cosas bonitas, lo sentimos, todo el mundo lo siente. Ahora tenemos que mantener este deseo, queremos dejar nuestro nombre en la historia. (...) Ganar la Eurocopa empieza aquí (midiéndose a Alemania) y por supuesto que tenemos hambre".

