Mbappé: "Me gusta la presión, jugar partidos de alto riesgo y nunca me escondo"

El grupo de la muerte entra en acción este martes con los partidos entre Portugal y Hungría y entre Francia y Alemania. Todo está listo para que los cuatro equipos comiencen su andadura, incluido un Kylian Mbappé que ya se encuentra en territorio germano para disputar su encuentro de la primera jornada.

Precisamente, el delantero galo es uno de los protagonistas de las últimas horas. Si el domingo habló en conferencia de prensa con Les Bleus, en la previa del choque ante la selección de Alemania ha salido a la luz su entrevista con TF1. En esta, Mbappé ha aclarado la situación con Giroud y también ha destacado que está más que preparado para el desafío que supone la Eurocopa.

"Estamos con ganas de jugar, es mucho jugar una Eurocopa. Hay que acordarse de nuestra etapa infantil en la que soñábamos con jugar este tipo de partidos. Debemos tener fe en nuestro grupo, creo que tenemos a todo un país detrás de nosotros", ha comenzado diciendo Kylian.

Kylian Mbappé, con la selección de Francia Reuters

"Tenemos que brindarle a nuestra gente algo bueno como agradecimiento al apoyo. Ganar el Mundial fue útil para nosotros. Sabemos que hay que hacer para ganar e intentaremos añadir los mismos ingredientes. Siempre he querido jugar con grandes jugadores, pero nosotros somos más que tres en ataque", ha continuado diciendo el delantero sobre la Eurocopa.

Olivier Giroud

En rueda de prensa, Mbappé no ha ocultado que no le había sentado nada bien que se hablase de lo sucedido con Giroud: "Por supuesto que lo de Giroud está olvidado. En la vida, no siempre tienes que sentir lástima por ti mismo. Necesitamos a Giroud, como al resto de los 25. No vamos a dejar a uno o dos jugadores de lado por nimiedades".

La Eurocopa

Olvidada la polémica con el delantero del Chelsea, el futbolista pretendido por el Real Madrid ha asegurado estar listo para el reto que supone jugar esta Eurocopa después de proclamarse campeón del mundo en Rusia 2018. En estos años, el jugador de Bondy ha madurado y ya es todo un líder de su combinado nacional.

Kylian Mbappé celebra su gol con la selección de Francia a Gales Reuters

"Actualmente soy otro jugador y diría que mejor. Pero siempre me esperan. No tengo problema con ello, lo más importante es permanecer en lo colectivo. Estoy listo para aceptar el desafío. Me gusta la presión, jugar partidos de alto riesgo y nunca me escondo", ha sentenciado Kylian Mbappé.

