El '9' del Real Madrid: de los galones de Benzema a las ventas de Jovic y Mariano

El Real Madrid y Carlo Ancelotti ya se han puesto manos a la obra con la confección de la plantilla para la próxima temporada. Será un verano de salidas en el club blanco, aunque las condiciones del mercado actual no son las mejores. El objetivo es reducir el equipo a 23-24 jugadores y la delantera, liderada por Karim Benzema, está sujeta a cambios.

Benzema es intocable. No hay dudas. El delantero francés lleva siendo el mejor del equipo desde la marcha de Cristiano Ronaldo y cada año su importancia e influencia en el Madrid ha ido creciendo. Además de ser su máximo goleador (ha marcado 87 goles durante las últimas tres temporadas), es una de las figuras más importantes dentro del vestuario merengue.

Tendrá todavía más galones la próxima temporada. El motivo es la salida de Sergio Ramos, que deja al vestuario del Madrid sin uno de sus principales líderes (o el principal, siendo claros). Benzema, que desde 2018 ha sido el tercer capitán, podría pasar a ser el primero si Marcelo saliera finalmente durante el presente mercado de fichajes. El brasileño ha recogido el brazalete tras el adiós del camero y, aunque tiene contrato hasta 2022, el deseo del club es poner fin a su relación durante los próximos meses.

Karim Benzema celebra un gol con el Real Madrid

Pero con Benzema solo no basta por mucho que Ancelotti le 'desafíe': "Benzema tiene que marcar 50 goles, no 30", dijo el técnico italiano en su presentación. Hace falta otro futbolista que sea un depredador del área y en el Madrid no gustan las alternativas que ahora mismo hay dentro de la plantilla. Son Luka Jovic y Mariano Díaz.

El Madrid no cuenta con ellos para la próxima temporada. Jovic puede ser vendido o entrar en alguna operación y Mariano, directamente, no entra los planes bajo ningún concepto. Son situaciones diferentes las de uno y otro, pero pueden tener un destino común este verano: salir del Real Madrid.

Jovic regresa de su cesión al Eintracht Frankfurt. Pese a su buen arranque en el equipo alemán, su ímpetu se fue apagando y volvió a atascarse de cara al gol. Ahora vuelve a un Madrid sin Zidane, el entrenador que pidió su fichaje y luego dejó de contar con él, con la duda de si podría tener un hueco en el equipo con Ancelotti.

La idea del Madrid, que busca hacer caja con varios de sus jugadores, es vender a Jovic o aprovecharlo en alguna operación. Recuperar los 60 millones invertidos en él es una utopía, pero el club blanco no se resigna a no ingresa una buena suma de dinero. El Eintracht le quiere, pero antes debería vender a André Silva para acometer el fichaje del serbio.

Con Mariano no se cuenta. Su situación no ha cambiado respecto a la de las últimas ventanas de traspasos. Tampoco la opinión del futbolista, que no tiene intención de salir. Tiene todavía contrato hasta 2023 y no hay ningún club que le pague lo que percibe en la entidad blanca. Aún así, el Madrid no quiere bajar los brazos y espera un milagro este verano en forma de salida del delantero hispano-dominicano.

Si salen Jovic y Mariano

La pregunta que muchos se hacen es: ¿y si salen los dos? En ese caso, Benzema quedaría como el único '9' del equipo. Borja Mayoral seguirá en la Roma otra temporada y Hugo Duro, que debutó con Zidane con el primer equipo, volverá al Getafe tras no ejecutar la opción de compra.

La respuesta es simple: Kylian Mbappé. El Madrid apuesta todo a Mbappé este verano y si ficha completaría una delantera con Benzema y otros futbolistas como Eden Hazard, los brasileños Vinicius y Rodrygo y Asensio, en caso de que no llegue una oferta importante por él. Las cartas están sobre la mesa.

