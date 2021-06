Mijatovic: "¿Isak al Real Madrid? ¿Por qué no?

Con la llegada del verano los rumores sobre posibles operaciones en el planeta fútbol se intensifican. El Real Madrid ya ha fichado a David Alaba y tiene en Kylian Mbappé a su gran deseado del mercado. Sin embargo, eso no impide que diversas informaciones apunten en otras direcciones.

En las últimas semanas se ha colocado en la órbita del Real Madrid a Alexander Isak, delantero de la Real Sociedad y de la selección de Suecia. Al delantero sueco le conoce bien un Pedja Mijatovic que hizo historia con el club blanco después de ser el héroe de La Séptima.

Mijatovic es amigo y asesor de los agentes que llevan a Isak y sobre él ha hablado en Radio MARCA Donostia. "Conozco a su gente y quien lo lleva, somos amigos, y de alguna manera conozco su situación tratándose de Alexander. Y es bueno cuando se habla de un jugador que tiene potencial, eso no le debe asustar a nadie", ha comenzando diciendo el montenegrino.

Pedja Mijatovic

"Se habla mucho y eso es bueno, pero es un buen profesional, un chico tranquilo y que no hace muchas declaraciones, y lo está haciendo muy bien y a mí personalmente me gustaría que se quedará más tiempo en la Real, por lo menos un año más", ha continuado explicando Mijatovic.

"Lo ve listo para avanzar en su carrera, aunque quiera que siga en la Real, porque cree es lo mejor para su carrera a día de hoy. Está preparado para dar el paso siguiente. Como te he dicho, me gustaría verle un año más en la Real, porque este año ha marcado muchos goles y el año que viene marcará más si sigue con su progresión", ha agregado.

¿Siguiente paso?

Preguntado sobre si ve listo a Isak para dar el salto a otro equipo, Mijatovic ha asegurado que sí, pero que espera que continúe en la Real Sociedad al menos dos años más: "Sí está preparado para dar un paso más grande, porque tiene cualidades futbolísticas y por su forma de jugar lo recomendaría a cualquier equipo grande, también al Madrid, ¿por qué no?".

"Tiene un delantero que es Benzema, que rinde bien, pero tiene una cierta edad, y fichar un delantero joven para sumir su papel... están Isak y poco más que conozca yo podrían asumir ese papel, pero eso lo tiene que decidir su gente. Pero luego está la postura de la Real, que querrá tenerlo un par de años más, claro", ha asegurado.

Cláusula de rescisión

Isak tiene una cláusula de rescisión con los txuri-urdin de 70 millones de euros, una cifra que Mijatovic no cree que sea un impedimento para los grandes que quieran fichar al sueco: "Por la situación del último año el futbol pasa por una crisis económica, pero hace unos años atrás se pagaba más dinero por jugadores que fracasaron. Pero el dinero en ese caso por un jugador que es como para acertar, no es tanto".

Isak celebra su gol con la Real Sociedad LaLiga

"Un jugador de las características de Isak no es fácil de encontrar, y el dinero no es tan relevante en este caso, aunque a día de hoy haya clubes que lo están pasando mal y no hay tanto. Isak estaba solo centrado en cerrar bien el año con la Real y hacer una buena Eurocopa, y luego se iba a reunir con sus agentes para ver qué hacer en verano, no sé más", ha sentenciado el héroe de La Séptima.

