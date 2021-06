En directo | Siga el acto de despedida de Felipe Reyes del Real Madrid

Felipe Reyes deja el baloncesto de manera profesional y lo hace en el Real Madrid, el equipo de su vida y en el que ha permanecido durante 16 años. Una trayectoria en la que ha ganado todos los títulos y donde ha podido tocar el cielo con la camiseta blanca, pero también con la de la selección española.

El '9' del Real Madrid llegó a la entidad blanca siendo prácticamente un niño, con poca experiencia en la ACB y sin haber testado el baloncesto europeo, y se marcha como el capitán de una generación y de un equipo histórico, siendo el mayor exponente del resurgir del conjunto madridista durante la era Pablo Laso.

Ahora, a sus 41 años, 'Felipón' lo deja después de unos últimos años difíciles, pero después de haber robado el corazón de todos los aficionados del Real Madrid y de gran parte del baloncesto español. El cordobés ha sido uno de los más grandes de este deporte a nivel nacional y a nivel europeo y ahora ha decidido poner el punto final a una carrera legendaria. Se despide de todo el madridismo con un precioso acto en compañía del presidente Florentino Pérez para después comparecer en rueda de prensa de forma telemática.

"Gracias por estar aquí apoyándome, habéis hecho un esfuerzo muy grande. Llega el momento de anunciar mi adiós. Lo recibo con ilusión y ganas porque siempre lo he dado todo. He disfrutado de cada día. Siento que termina una etapa de mi vida inolvidable. He tenido la oportunidad de jugar en Estudiantes y en el Real Madrid. Me siento muy orgulloso de haber defendido la camiseta de la selección en 236 partidos".

"Mi idilio con el baloncesto empezó a los 10 años. Después de muchos años pude debutar como profesional en octubre de 1988, han pasado ya 23 años, pero mi pasión y mi amor por el baloncesto siguen intactos. Me gustaría seguir jugando más años y compartiendo con mis compañeros, vibrando con mis aficionados a los que he echado de menos, pero en la vida todo acaba".

"Mi cuerpo y mi cabeza me dicen que puedo dar un poquito más, pero es el momento de decir adiós. No sé a dónde van a ir mis pasos, pero quiero devolver al baloncesto gran parte de todo lo que me ha dado, aunque será mi familia quien tenga la prioridad absoluto. El baloncesto me ha dado también el amor de mi vida. Te conocí hace 20 años y me has hecho el hombre más feliz del mundo. Te doy gracias por aguantarme tanto y por darme esta familia tan increíble".

"Lo peor que he llevado es haber estado todos estos años tan separado de mis hijos, pero ahora espero estar a la altura de lo que se merecen. Quiero dar las gracias a mis padres. Gracias a ellos soy quien soy. Gracias por formar una familia y por cuidarnos, por darnos una educación impagable, por darnos unos valores, unos estudios y por poder compatibilizarlo con nuestra pasión".

"Gracias a mi padre, te tengo presente cada día. Sé que hubieras disfrutado con todos nuestros logros. A mis hermanos, que han sido siempre un ejemplo para mí. Me habéis dado mucho cariño siempre. Alfonso, siempre has sido mi gran referente. He tenido la oportunidad de compartir pista y camiseta contigo. Todos me habéis hecho mejor persona".

"Gracias a todos mis compañeros, los de toda mi carrera. Os voy a llevar en mi corazón siempre. Os voy a echar de menos, vuestra paciencia, vuestro trato, vuestro cariño. Sois los mejores. Voy a echar de menos cómo nos uníamos en las derrotas. Gracias al Real Madrid que me lo ha dado todo, llegué siendo un chaval y me voy con 41 años. Me lo habéis enseñado todo. Me he formado como jugador y como persona, me habéis dado unos valores más importantes que cualquier título. He aprendido a luchar hasta el final y a trabajar por encima del talento y de la calidad. He intentado transmitir ese legado a los más jóvenes, espero que haya servido de algo".

"Yo también cuando llegué aquí escuché a todos, a Emiliano y a Clifford. Gracias a todos los trabajadores, a Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros, estos éxitos son vuestros. Gracias a mi presidente Florentino Pérez por hacer mi sueño realidad. Gracias también a Estudiantes, que me dieron la oportunidad de debutar y de ganar mi primer título. Gracias también a la selección española que me ha dado una familia y momentos irrepetibles. Habéis tenido gestos hacia mí que no tienen precio. No olvidaré nunca como en Lituania, Juan Carlos me dejó levantar el Eurobasket 2011 para dedicárselo a mi padre que me había dejado en el verano más difícil".

"Gracias a toda la afición y a todos los grupos de aficionados. Gracias a todos los que habéis formado parte de esto. Sé que son muchos agradecimientos, pero es una carrera muy larga. A todos los que me han aguantado, al delegado Pepe, a Óscar, a los fisios, Javi, por ayudarme a estirar toda mi carrera y a ponerme físicamente como un toro. Gracias a los médicos y doctores. Muchas gracias a la gente de prensa, Gica y Julito, por ayudarme y hacer de la vida un disfrute. Me disteis cariño desde el primer día. Hemos sufrido y hemos aguantado los malos momentos. Estoy muy orgulloso de retirarme pudiendo decir que soy vuestro amigo. Hala Madrid".

