El estado del tobillo de Jaycee Carroll después del partido ante Panathinaikos

Los problemas de lesiones y de Covid-19 en el Real Madrid de Baloncesto vivieron este miércoles un momento de verdadera dificultad. A todo el mundo se le encogió el corazón cuando vio a Jaycee Carroll en el suelo retorciéndose con la mano en su tobillo derecho. Una acción reprobable de Bochoridis hizo saltar todas las alarmas con el estado físico del importante jugador merengue. El cuerpo técnico ya conoce cuál es el alcance de sus problemas derivados de ese encontronazo.

Carroll sufre un esguince de tobillo. Esto ya se sabía antes de que abandonase este miércoles el WiZink Center. Pero, tras pasar las pertinentes pruebas en el mediodía de este jueves, se ha descubierto que no hay ninguna afectación más y que la gravedad de la lesión no es tan seria. El escolta está descartado para el choque de este viernes frente al Alba Berlín en la capital alemana y dependerá de su evolución para conocer cuánto más tiempo se podría perder.

Acciones como la de Bochoridis deben ser sancionadas gravemente, como pidió Pablo Laso tras el choque. "No sé si ha sido intencionado o no y debo pensar que no es intencionado. Pero es una acción muy peligrosa que, queriendo o no, es muy peligrosa y debe ser castigada", explicaba el técnico vasco que confirmaba que no le daba muy buenas sensaciones el estado de Jaycee. La realidad es que anoche cojeaba visiblemente cuando abandonó el pabellón.

Esta es la jugada en la que se lesiona @JayceeCarroll . Sincera y firmemente creo que NUNCA JAMAS un jugador va a lesionar a otro de manera consciente pero la acción de Bochoridis es -en mi opinión- imprudente pic.twitter.com/bexLXkIK5C — pilarcasado (@pilarcasado) January 27, 2021

En la repetición se aprecia claramente como el base griego deja el pie en su intento por tapar un lanzamiento de tres de Carroll. Pisa con fuerza al norteamericano, que caía fulminado sobre la pista con evidentes gestos de dolor. Recordó a la acción de Zaza Pachulia a Kawhi Leonard en las finales de conferencia entre Golden State Warriors y San Antonio Spurs de 2017. La actual estrella de Los Ángeles Clippers acabó gravemente lesionado sin poder jugar ningún partido más de esa eliminatoria.

Parte de bajas

Laso volvió a contar en este partido con Sergio Llull, lo que supuso una gran noticia para recuperar a todos sus efectivos. Carlos Alocén se había quedado como el único base disponible después de que Nico Laprovittola se viera afectado por el coronavirus. El técnico merengue avisó en la previa de la carga de minutos de jugadores como Edy Tavares, al que ya le está dando un respiro gracias a Alex Tyus, Trey Thompkins o Jeff Taylor. No está siendo sencilla esta temporada después de la lesión de larga duración de Anthony Randolph y la salida de Facundo Campazzo.

Rudy Fernández tampoco está al cien por cien, por lo que los blancos tienen que medir mucho sus esfuerzos sin poder aflojar ni un solo momento ante lo cargado que está el calendario.

