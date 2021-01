Jaycee Carroll, víctima de la acción más sucia de la Euroliga: así fue su lesión

El Real Madrid venció por 76-66 al Panathinaikos en la vigesimosegunda jornada de Euroliga, en un encuentro en el que el argentino Gabriel Deck (20 puntos) y el español Carlos Alocén (13) brillaron para conceder el triunfo al conjunto blanco tras dos derrotas consecutivas en la máxima competición continental. El punto negativo estuvo en la lesión de Jaycee Carroll que "no tiene muy buena pinta", según Pablo Laso.

Los hombres que entrena Laso sumaron un triunfo crucial para alcanzar el objetivo de terminar posicionado entre los cuatros primeros tras sus últimos tropiezos ante Maccabi Tel Aviv y Estrella Roja, que le hicieron caer hasta la quinta posición de la clasificación. Ahora cruzan los dedos por una pronta recuperación de Carroll.

La acción en la que se lesionó es cuanto menos polçemica, ya que se debe a un pisotón de Bochoridis. En la repetición se aprecia claramente como el base griego deja el pie en su intento por tapar un lanzamiento de tres de Carroll. Pisa con fuerza al norteamericano, que caía fulminado sobre la pista con evidentes gestos de dolor. Intencionado o no, todos están de acuerdo en que la acción tuvo que ser castigada.

Esta es la jugada en la que se lesiona @JayceeCarroll . Sincera y firmemente creo que NUNCA JAMAS un jugador va a lesionar a otro de manera consciente pero la acción de Bochoridis es -en mi opinión- imprudente pic.twitter.com/bexLXkIK5C — pilarcasado (@pilarcasado) January 27, 2021

Laso habló tras el partido sobre el estado de Jaycee Carroll: "Tenemos que esperar a las pruebas pero no tiene muy buena pinta, sinceramente. Tengo mucha confianza en que Carroll siempre es capaz de recuperarse rápidamente y esperemos que no sea nada grave", dijo sobre las primeras valoraciones sobre la lesión.

Pablo Laso dando indicaciones

Respecto a si Bochoridis lo hizo de forma intencionada dijo lo siguiente: "No sé si ha sido intencionado o no y debo pensar que no es intencionado. Pero es una acción muy peligrosa que, queriendo o no, es muy peligrosa y debe ser castigada. Lo único que me preocupa es que no tenga nada y sea solo un simple esguince".

Por otro lado, Laso también hizo balance de la temporada hasta ahora: "Desde el primer día que perdimos en Vitoria tenía claro que teníamos que competir al máximo cada partido porque todos son equipos de primer nivel. Hemos ido creciendo cada partido y el equipo se ha mantenido siempre bastante concentrado y en todos los partidos hemos sido competitivos. Ahora, estamos una posición que queremos defender. Queda mucho pero aspiramos a entrar en los playoff".

[Más información: El factor Llull salva al Real Madrid del susto ante Panathinaikos]