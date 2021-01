Pochettino se ofrece al Real Madrid y ve a Mbappé "muchos años en el PSG"

Mauricio Pochettino ha mandado dos mensajes muy claros al Real Madrid. El técnico argentino, recientemente fichado para dirigir el proyecto del PSG, ha hablado tanto de su futuro como del de sus estrellas en varias entrevistas. El entrenador ha subrayado que estar en el equipo merengue es un "sueño" en su carrera y, además, ha mostrado su confianza respecto a la renovación de Mbappé.

Pochettino ha sido siempre uno de los hombres que se han barajado para entrenar al Real Madrid. En los momentos más complicados, la opción de fichar al argentino se ponía sobre la mesa. Sin embargo, su vínculo con el Tottenham y las complicaciones para negociar con Levy siempre dificultaron su desembarco en la capital.

Sin embargo, el técnico no se cierra puertas. Pochettino ha indicado que "siempre fue un objetivo poder jugar en el Real Madrid" y que, cuando no se puede cumplir "ese sueño", uno cambia a "un día poder entrenar al Real Madrid", tal y como ha confesado en AS. Su contrato con el PSG le une al conjunto francés hasta el mes de junio de 2022, por lo que según su rendimiento y las opciones que tenga sen el panorama europeo, podría vivir una nueva oportunidad de llegar al Santiago Bernabéu.

Mbappé, entre el PSG y el Real Madrid

Igualmente, respecto a la continuidad de Mbappé, Pochettino mostró su optimismo con su renovación. "Existen muchos rumores, pero lo veo en el PSG muchos años, y esa es la ilusión del club. Contamos con él durante el tiempo que estemos aquí. Es verdad que tiene que tomar una decisión pero le vemos contento y muy comprometido con este proyecto", ha revelado en MARCA.

Unas palabras importantes y que reflejan la confianza que hay en el club galo en las negociaciones con Mbappé. El jugador reconoció recientemente que estaba estudiando su situación y que no descartaba nada. Mbappé podrá renovar con el PSG o salir a algún club, en este caso a un Real Madrid que se sitúa como favorito. Pero, en caso de continuar en París, sería durante varios años.

Mbappé no quiere que los rumores se extiendan a más temporadas y en caso de renovar deberá ser con un contrato de larga duración. "Quiero pensar en lo que quiero hacer en los próximos años, dónde quiero estar", indicó cuando le preguntaron acerca de las conversaciones con el PSG.

La situación del Madrid

El club merengue siempre ha soñado con fichar a Mbappé. Joven, con potencial y conscientes de que el delantero quiere vestir de blanco tarde o temprano. Sin embargo, no todo es tan fácil. La situación económica derivada de la Covid-19 no es nada buena y, aunque las cuentas han terminado con números en positivo, el club merengue no pretende tirar la casa por la ventana por ningún jugador.

Si la situación sanitaria no mejora y permite mejorar las arcas de las entidades deportivas, fichar por encima de los 100 millones o cifras similares se convertirá en misión imposible para la mayoría de grandes clubes del continente.

