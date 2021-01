Pablo Laso, sobre la lesión de Carroll: "No tiene buena pinta, es una acción que debe ser castigada"

La victoria del Real Madrid ante el Panathinaikos estuvo marcada por la lesión de Jaycee Carroll. El escolta merengue lanzó y anotó uno de sus habituales triples. Sin embargo, al caer, el defensa metió demasiado el pie y Carroll, inentando apoyar, se torció el tobillo por completo.

Ese tipo de acciones están muy mal vistas en el mundo del baloncesto por las graves lesiones que ha generado. Además, de haber sido avistada por los colegiados, habría supuesto la antideportiva. Sin embargo, los árbitros no vieron nada y Carroll se tuvo que retirar del parqué con claros signos de dolor. Tras unos momentos cogeando en el banquillo, el escolta se marchó hacia vestuarios consciente de las molestias.

Según confirmó Pablo Laso en la rueda de prensa posterior, todo apunta a que se trata de un esguince de tobillo. Las sensaciones no son buenas y, por ello, el técnico mostró su enfado ante la falta de intervención de los colegiados. Pablo Laso también destacó el buen trabajo realizado en la primera mitad y habló del bajón que se produjo tras salir de vestuarios.

Pablo Laso dando indicaciones

Primera parte perfecta

Nuestro primer tiempo ha sido muy bueno, tanto defensiva como ofensivamente. La sensación era de tener el control y las canastas que ellos metían eran de mucho mérito, pero siempre contestadas por nosotros. Hemos dominado el rebote y hemos podido correr. Si no ha sido el mejor primer tiempo de la temporada, han sido 20 minutos muy completos y estoy muy contento por ello".

Bajón físico

"En la segunda parte nos ha faltado concentración, sobre todo ofensiva, porque hemos perdidos balones sencillos. Ellos han cambiado de defensa y nos ha faltado frescura en ataque. Han crecido a partir de nuestros errores ofensivos. Me voy contento con el trabajo del equipo en un calendario apretado y en el que cada partido es difícil".

La clave

"Defensivamente ha sido un partido muy completo. Estoy muy contento por el trabajo defensivo del equipo porque no es fácil dejar a un equipo de Euroliga de este nivel en esos porcentajes y con esa sensación de dominio defensivo del partido".



Lesión de Carroll

"Tenemos que esperar a las pruebas pero no tiene muy buena pinta, sinceramente. Tengo mucha confianza en que Carroll siempre es capaz de recuperarse rápidamente y esperemos que no sea nada grave. No sé si ha sido intencionado o no y debo pensar que no es intencionado. Pero es una acción muy peligrosa que, queriendo o no, es muy peligrosa y debe ser castigada. Lo único que me preocupa es que no tenga nada y sea solo un simple esguince".

Remontada en Euroliga

"Desde el primer día que perdimos en Vitoria tenía claro que teníamos que competir al máximo cada partido porque todos son equipos de primer nivel. Hemos ido creciendo cada partido y el equipo se ha mantenido siempre bastante concentrado y en todos los partidos hemos sido competitivos. Ahora, estamos una posición que queremos defender. Queda mucho pero aspiramos a entrar en los playoff".



[Más información - El troleo de Pablo Laso cuando le preguntan por la vida sin Campazzo: "Me levanto..."]