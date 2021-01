Pablo Laso, orgulloso: "Es una temporada complicada por las bajas, pero mi equipo no se raja"

Pablo Laso es un hombre temperamental como pocos, especialmente cuando se cabrea. Si hay una 'lasina' por echar, mejor que no pille cerca a nadie, porque son para temblar. Son de sobra conocidos sus aspavientos y paseos por la banda, especialmente del Wizink Center, intentando buscar respuestas y calma ante las muchas injusticias que vive, sobre todo arbitrales, partido tras partidos. Sin embargo, si eres de su equipo, date por apoyado.

Así se sienten los jugadores del Real Madrid de Baloncesto que están viviendo una temporada especialmente complicada por la acumulación de partidos y las continuas bajas que tienen en cuadros a la plantilla de Pablo Laso. Sin embargo, los blancos siguen dando la cara y obteniendo grandes resultados a pesar de los golpes que está dando este complicado curso. Para ejemplo, su gran papel en Liga Endesa, donde están líderes con una sola derrota.

La salida de Facundo Campazzo y la grave lesión de Anthony Randolph, lejos de poner a este equipo al límite, han conseguido sacar su mejor versión y demostrar que como grupo, son casi infranqueables. Pablo Laso lo sabe y por ello está muy orgulloso de todo el trabajo que hacen y del sacrificio que derrochan partido tras partido.

Abalde y Thompkins se felicitan por una acción

Para el último partido, el ganado frente a MoraBanc Andorra, las bajas más delicadas del equipo eran la de Llull, por lesión, y la de Nico Laprovittola, que había dado positivo por Covid-19. Esta situación dejaba a Alocén como único base puro de la plantilla. Aún así, jugadores como Causeur y Abalde han dado la cara sin importarles nada más.

"Ha sido un partido muy difícil y complicado, hemos conseguido muy buena ventaja al principio y fuimos de más a menos, también por el cansancio, pero hay que dar mérito al Andorra por su trabajo. El Andorra ha luchado mucho por volver al partido y tras dos derrotas sabíamos que íbamos a sufrir. Perdimos dos partidos casi en la última posesión. Contra el Estrella Roja no jugamos un buen partido, pero contra el Maccabi sí".

El orgullo de Laso

Así definía Pablo Laso el partido ganado por parte de sus jugadores ante un equipo que siempre presenta batalla como el MoraBanc Andorra. No obstante, Laso no solo valora el aspecto del honor y del orgullo de sus chicos, sino los aspectos puramente baloncestísticos que ponen en la pista a pesar del cansancio y de las bajas. Hacer funcionar a este equipo sin bases no es precisamente una tarea fácil. Por ello, Laso no escatima en elogios y da la cara por sus hombres siempre.

Taylor saca un balón de la zona

"Es una temporada complicada para todos, pero tengo claro que mi equipo no se raja, por decirlo de una forma coloquial, podemos tener un día mejor o peor, pero siempre vamos a luchar y competir".

Por otra parte, Pablo Laso valoró el trabajo realizado por un jugador en particular, Jeff Taylor, que ha atravesado algunas dudas este año, pero que vuelve a ser muy importante, especialmente en defensa: "Según las estadísticas parece que Jeff no ha hecho un gran partido y yo creo que ha sido clave. Nos ha marcado el tono defensivo. Todos sabemos lo que nos va a dar siempre".

