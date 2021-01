El Real Madrid ya quiso fichar a Tyus en verano: "Decidieron esperar por Campazzo"

El fichaje de Alex Tyus por el Real Madrid pudo haberse producido a principios de temporada y no como refuerzo en el mercado de invierno, como ha acabado produciéndose. El propio jugador lo ha desvelado en una entrevista. Según el interior, el club merengue ya contactó con su entorno en verano y trasladaron que estaban esperando a ver qué pasaba con Facundo Campazzo.

El argentino tenía ofertas de la NBA y apenas se dudaba de que fuera a marcharse a la mejor liga de baloncesto del mundo. Sin embargo, era el calendario la gran incógnita. Si Campazzo se marcharía una vez abierta la agencia libre, si esperaría algo más o si abandonaría el Real Madrid antes de tiempo para preparar su desembarco en la competición. Algo que, en lo que respecta a la organización de la plantilla, influyó notablemente.

Alex Tyus, en una entrevista para Sports Walla, ha explicado cómo se produjo ese primer contacto con el Real Madrid. Fue en verano, cuando hablaron con su agente. "Finalmente decidieron esperar y no fichar a nadie", ha reconocido Tyus. El club merengue quería ver "qué pasaría con Facundo Campazzo". Fue entonces cuando Tyus empezó a analizar cuáles podían ser sus posibilidades. "Sabía que si iba a la Euroliga no podía irme y no quería renunciar a esa opción". Por ello, arriesgó.

"Decidí regresar a Galatasaray". El equipo turco ya le había tenido en sus filas en temporadas anteriores. El hecho de no jugar en Euroliga evitaba cualquier conflicto contractual posterior para recalar en el Real Madrid. En Turquía el interior iba a ser bien tratado y jugaría a un buen nivel. "Así que dejé la puerta abierta y me aseguré de estar disponible". El propio Tyus, como ha reconocido, planeó su aterrizaje en el Real Madrid.

Pareja con Tavares

En la capital compartirá entrenamientos con Edy Tavares. Y algún que otro minuto también. El gigante caboverdiano es una de las grandes referencias del baloncesto continental y el propio Tyus, con suficiente experiencia en la élite, lo ha indicado en dicha entrevista.

"Es increíble entrenar con un jugador así". Tavares "te mejora como jugador", según ha recalcado Tyus. "Cuando llegué aquí, sabía que tendría que hacer pequeñas cosas, como bloqueos, ayudar en los rebotes y la defensa. Me di cuenta de que pertenezco a todo un equipo que ya lo tiene todo. Las piezas del rompecabezas, y tendré que encajar", ha asegurado sobre su incorporación al esquema de Pablo Laso.

Por el momento, Tyus ha llegado justo en uno de los momentos más complicados en lo que a calendario se refiere. Y es que, primero la Covid-19 con los aplazamientos de los duelos ante el UCAM Murcia y Obradoiro, y después Filomena aplazando el encuentro ante el Estrella Roja, obligaron a reducir la velocidad de inclusión en el equipo de Tyus.

El interior, eso sí, está completamente cómodo. Y ya se marca un objetivo: "También han ganado la Euroliga desde entonces, y por eso vine aquí: quiero volver a ganar ese trofeo".

