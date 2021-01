Heurtel - Real Madrid: principio de acuerdo para su fichaje en verano

Thomas Heurtel se ha desvinculado del Barcelona este martes, tal y como celebraba su agente en su cuenta de Twitter. El base francés queda libre y tras conocerse la noticia todo el mundo se hacía la misma pregunta: ¿jugará en el Real Madrid? La respuesta es no. Al menos por ahora, ya que la voluntad del jugador y del club es la de unir sus caminos a partir del próximo verano.

Heurtel quería fichar por el Real Madrid y el Real Madrid también le quería. Todo estaba listo para que, en cuanto rescindiera su contrato con el Barça, firmara por el club blanco por lo que resta de temporada y otra más. Había acuerdo, pero este llegó a oídos de la entidad azulgrana que lo torpedeó todo a partir del escándalo de Estambul.

Tras lo que sucedió en Turquía, donde los jefes del Barça dejaron a Heurtel en tierra en plena pandemia, la cosa no ha ido a mejor para el base en su deseo por firmar con el Madrid. El Barça lo ha hecho imposible, apartando al galo del equipo pese al fichaje de Westermann y dejando pasar la fecha del 6 de enero, día que vencía el plazo para que Heurtel pudiera jugar la Euroliga con otro equipo que no fuera el Barça.

La cosa no ha acabado ahí y es que en las negociaciones entre el Barça y el agente de Heurtel, el club ha buscado siempre la forma de que su jugador no acabara en el eterno rival. El Barcelona se ha salido con la suya y todo gracias a una cláusula que ha incluido en el acuerdo de desvinculación que impedirá a Heurtel jugar en la ACB con otro equipo en lo que resta de la temporada 2020/2021.

El Barça, eso sí, no podrá hacer nada para evitar que Heurtel y el Real Madrid cierren un acuerdo a partir de verano, que es lo que ya ha adelantado Chema de Lucas. Heurtel se incorporaría a la disciplina blanca tras los Juegos Olímpicos de Tokio y firmaría por una temporada con opción a otra.

Varias incógnitas

La duda, ahora, está en qué pasará con Heurtel durante estos seis meses. El jugador quiere prepararse a conciencia para los JJOO y no puede permitirse estar parado hasta entonces. La selección de Francia ya le ha llamado para las próximas ventanas FIBA, pero no es suficiente por lo que busca un equipo que no juegue en Euroliga ni en la ACB.

Se abre un abanico de incertidumbres en torno al acuerdo entre Heurtel y el Real Madrid, ya que no se sabe en qué equipo ni en qué país jugará los próximos meses ni qué pasaría si el jugador se lesiona de gravedad durante este tiempo.