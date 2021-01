Pablo Laso: "No echo tanto de menos a los que no van a volver, pero a Llull sí"

Este jueves el Real Madrid de Baloncesto juega un nuevo partido de la Euroliga. Los blancos visitan a Maccabi y en la previa han comparecido ante los medios de comunicación Pablo Laso y Alex Tyus. El técnico vitoriano también se ha referido al sorteo de la Copa del Rey que tendrá lugar en febrero.

Ausencias

"Llull y Rudy están fuera. No viajan. En principio soy optimista en cuanto a un pronto regreso al equipo, pero no puedo valorar el tiempo. Sergi ya está corriendo. Tyus ha entrenado bien hoy. El martes descansó y aunque tiene algo de dolor podrá estar con nosotros. No fue nada grave, pero no pudo jugar la segunda parte ante el Estrella Roja, ni seguir avanzando en la compenetración con el equipo".

Aplazamientos

"Esto es así de irregular desde el 12 de marzo del 2020, después de jugar en el Palacio contra el Estrella Roja. A partir de ahí vivo así, no solo yo, creo que todo el mundo. Es especial ir al Palacio, preparar un partido y que te digan a las dos de la tarde que no lo vas a jugar. O que se hable del partido de la Copa y antes de ello se vayan a jugar cuatro partidos. Es una situación especial".

Plantilla rival

"El Maccabi - Real Madrid es siempre un partido de alto nivel, hemos visto finales de Copa de Europa cuando éramos críos, los hemos visto de mayores. Son dos equipos de grandísimo nivel. Ellos tienen tres jugadores por fuera muy capaces de anotar de cualquier manera, como son Wilbekin, sobre todo desde el tiro de tres puntos, Dorsey y Bryant. Si a eso le unes las posiciones de 4 y 5, con Caloiaro, Othello, Zizic, Bender... hace que sea un equipo muy completo".

Pablo Laso protesta durante un partido de Euroliga EFE

Problemas de Maccabi

"Los problemas que han tenido ellos les han hecho tener una temporada extraña. Pero yo lo veo muy competitivo, con muchísimas armas. Va a ser un partido complicado porque valoramos y respetamos mucho la calidad de los jugadores que tienen".

Fondo de armario

"Yo creo que los equipos tienen que ser completos. Cuando tienes cualquier lesión tienes que ir tapando agujeros. En el Real Madrid, en el último mes y medio hemos perdido tres jugadores básicos. Dos no van a volver, pero Llull sí. Yo no echo tanto en falta a los que no van a volver como a los que sí, y para mi Sergi es un jugador con una incidencia importante por su capacidad de cambio de ritmo. No cabe duda de que a todos los jugadores los echo en falta. Estoy deseando que tanto él como Rudy estén cuanto antes incorporados al equipo. Serán parte del crecimiento del grupo para poder tener más armas ofensivas y defensivas".

Sorteo de la Copa del Rey

"Es imprescindible que todos sepamos que es una situación diferente. Es el gran momento del baloncesto. Una Copa sin público es cuanto menos extraño. Siempre vivimos un gran ambiente. Todos los años de Copa he tenido la sensación de que es un fin de semana de baloncesto para la gente del baloncesto. Que sea sin público es, con perdón, una putada".

Una Copa sin público

"Tenemos que vivir esto y jugar sin público, pero la Copa es un momento en el que se unen las aficiones. Ahora mismo va a faltar un ingrediente muy importante como es el público. Esto es así y no se puede cambiar. Lo que voy a intentar es que mí equipo llegue de la mejor manera posible para ser competitivo".

Alex Tyus

A por la victoria

"Es un partido que tenemos que ganar, ya que perdimos el último, por eso no me fijo mucho en el rival. Pero obviamente tengo buenos recuerdos allí. Vuelvo a casa, a jugar enfrente de muchos amigos y familia, será divertido".

Alex Tyus ante el Bayern

Respeto por el Real Madrid

"Los fans del Maccabi tienen mucho respeto por el Real Madrid, por toda su historia y prestigio. Estoy muy seguro de que están deseando ver el partido".

