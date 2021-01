Kroos se acuerda de Lopetegui: "Tuvo un momento de mierda en el Real Madrid"

Toni Kroos ha vuelto a participar en el podcast de su hermano Félix (Einfach mal Luppen) y, como acostumbra, ha vuelto a hablar de temas interesantes. En esta ocasión lo ha hecho sobre el paso de Julen Lopetegui por el banquillo del Real Madrid. El técnico vasco apenas estuvo unos meses en la disciplina blanca antes de ser despedido y aquello todavía le sigue pesando al centrocampista germano.

"La destitución de Lopetegui fue la que más me dolió personalmente porque es un técnico y una persona de primer nivel. Simplemente tuvo un momento de mierda cuando se convirtió en entrenador aquí. Me alegré muchísimo por él cuando ganó la Europa League con el Sevilla, se lo merecía", ha contado Kroos sobre Lopetegui y su salida del Real Madrid.

"Creo que él hizo un gran trabajo pero no tuvo suerte y si no tienes resultados no es bueno para el club", reflexiona ahora Kroos sobre el despido de Lopetegui hace ya más de dos años. Cuenta, incluso, que él no le hubiera despedido y así es cómo se vivió en su casa: "Jessy (su esposa) no paraba de preguntar en casa: 'pero bueno, ¿qué pasa?' Y yo le decía que lo sentía mucho y que le hubiera retenido porque estaba convencido de él".

El Madrid de entonces

Kroos entiende que aquel momento quizás fue el peor para llegar al banquillo del Real Madrid. A Lopetegui le persiguió toda la polémica por su despido de la Selección y encima cogió el testigo tras las tres Champions seguidas con Zidane: "Se va al Madrid, donde pilla justo el año después de las tres Champions y en el que se va Cristiano. Estaba claro que no iba a ser un año fácil", reflexiona.

Lopetegui y el Real Madrid EFE

Además, el propio Kroos trató de recordar la dura marcha de Lopetegui de la Selección previa a su fichaje por el Real Madrid: "Creo que fue la pretemporada del Mundial, fue echado justo antes porque tomó la decisión a favor del Madrid",

"Sinceramente, lo sentí muchísimo. Fue la destitución que más sentí de todas, simplemente porque estaba y sigo estando convencido de él como entrenador y como persona. Dejó un sabor de boca amargo. Fue una historia que me llegó bastante como jugador", concluyó respecto al tema.

