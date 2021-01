Calabrés: "¿Odegaard? Cuando el Madrid te dice que vas a ser importante, quédate y lucha"

Martin Odegaard ha pedido salir del Real Madrid ante la falta de minutos con Zinedine Zidane. El noruego ha dejado de contar en las últimas semanas y su molestia ha crecido hasta el punto de querer una cesión hasta final de temporada. En La Tribu de A Diario en Radio MARCA, Jorge Calabrés, jefe de Deportes de EL ESPAÑOL, expuso el caso del noruego y dio su opinión al respecto.

El problema de Odegaard

"El problema con Odegaard viene del origen de todo, es decir, en verano. Zidane le convence de que tiene que volver al Real Madrid porque va a ser importante y le necesita. Odegaard quería seguir en la Real Sociedad un año más, le convencen, viene al Real Madrid y se encuentra que va desapareciendo de los planes de Zidane".

La gota que colma el vaso

"La puntilla de todo es el día de Pamplona cuando juega Isco por delante de él con el marcador a cero. Se van dando situaciones en las que ve que es el sexto centrocampista del Real Madrid y su molestia con Zidane va creciendo en las últimas semanas. Y eso desemboca en que pida salir".

La decisión del Madrid

"El Madrid tiene cinco centrocampistas y no se puede quedar con los tres que juegan, Isco que no está en su mejor momento, y Valverde. La situación para el Real Madrid es muy difícil. Si sale Odegaard, sale Odriozola, sale Militao... El Madrid se queda con una plantilla de 18. Tendrá que tener 25".

Gestión de los jóvenes

"Zidane pide a Jovic, porque podían venir otros jugadores, y Jovic no juega. Dice que venga Odegaard y Odegaard no juega. De los que ha pedido, solo juega Mendy. Ese es el problema que tiene el Real Madrid ahora con Zidane. Zidane no está yendo en la dirección en la que va el proyecto del club. El caso de Odegaard no se entendía desde la dirección deportiva, como con otros jugadores jóvenes".

Conversación Odegaard-Zidane

Hubo una conversación cuando Odegaard se lo plantea, hace 7-10 días, en la que Zidane le vuelve a repetir que para él va a ser importante, que tendrá minutos. Pero pasa lo de Pamplona, en la Supercopa no tiene minutos y Odegaard quiere salir. ¿Qué le pasa a Odegaard? Que no ha sido importante cuando Zidane se lo prometió en verano y tiene esa desconfianza.

Salir no es la solución

"Que él tome la decisión de salir me parece que no es la solución. Va a tener que regresar en cuantro meses y empezar de cero. Quizás es mejor apostar y quedarse. Es un chico joven. Cuando el Madrid te dice que vas a ser importante, quédate y lucha por el puesto".

