Streaming en directo | Alcoyano - Real Madrid (Copa del Rey)

Los dieciseisavos de final de la Copa del Rey se deciden entre este miércoles y este jueves. Es el turno de las eliminatorias de los equipos que la semana pasada disputaron la Supercopa de España, de la que salió como flamante ganador el Athletic, el cual superó al Real Madrid en semifinales y al Barcelona en la gran final.

Precisamente, este miércoles debuta en la presente temporada en la competición copera el Real Madrid. Los blancos visitan El Collao para enfrentarse a un Alcoyano que está en el momento más dulce de su particular campaña y que, además, ya sabe lo que es eliminar en el torneo del KO a un equipo de Primera División, ya que se impuso al Huesca en la anterior ronda.

En el Alcoyano saben que están ante una prueba casi imposible, pero mantienen la ilusión, tal y como dijo su entrenador en la previa: "La idea es mantener lo que nos está funcionando en los últimos partidos. Es cierto que nos enfrentamos a un rival de una dimensión extraordinaria. Tenemos que hacer valer nuestras armas y jugar con la ilusión. También hay que esperar que el Madrid no tenga su mejor día y que podamos aprovechar ese momento. Tenemos que ser constantes, humildes y aprovechar todas las situaciones".

El Alcoyano celebra su victoria ante el Huesca EFE

"Es un premio este partido. Hace un año estábamos en Tercera y mañana viene el Madrid. Es un premio para todos: jugadores, aficionados, empleados... Más allá de que no pueda venir gente se está viendo la ilusión que hay en la ciudad con varias iniciativas. La afición está demostrando el amor por su equipo", señaló Parras en la rueda de prensa.

Un premio para el Alcoyano y un caramelo envenenado para el Real Madrid. Ya que a los blancos solo les vale ganar en El Collao. Para ello, el conjunto merengue cuenta con importantes bajas, algunas de ellas porque los futbolistas arrastraban molestias o también como la de Modric, quien tendrá descanso luego de un inicio de campaña muy exigente.

Una competición, la Copa, que representa un particular reto para Zidane, ya que no la ha logrado ganar ni como jugador ni como entrenador: "Trabajamos para intentar ganar cosas y cualquier competición. Lo nuestro es el día a día. No siempre se puede ganar, pero nos preparamos para eso. Gracias por decirme que nunca la he ganado, pero por eso tenemos ilusión en ganarla".

Cómo seguir el partido

Desde EL BERNABÉU os ofrecemos varias opciones para seguir el encuentro en directo. Los fans del Alcoyano y el Real Madrid podrán ver el minuto a minuto comentado en nuestra narración en vivo.

Otra opción es seguir, a través del player que se puede ver en la parte superior de esta página, el partido en directo con todos los datos que necesitas conocer. Gracias a YouTube, los aficionados podrán ver el minuto a minuto del partido, comentar y compartirlo con todos sus amigos.