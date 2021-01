Nacho Fernández se cae de la lista contra el Alcoyano por contacto con un positivo

Malas noticias para el Real Madrid de cara al partido de este miércoles contra el Alcoyano en Copa del Rey. Zinedine Zidane no podrá contar con Nacho Fernández, que apuntaba al once titular de los blancos. El motivo es el contacto con un positivo por coronavirus, por lo que el club asumirá el menor riesgo posible y el central no viajará con el equipo.

A Nacho le comunicaron el positivo de un contacto, pero en las pruebas PCR realizadas el día de ayer dio negativo. Este miércoles acudió a Valdebebas en su coche para someterse a nuevas pruebas y confirmar que no se ha contagiado y que podrá estar disponible de cara a los próximos compromisos del equipo.

La baja de Nacho para el partido en Alcoy es sensible ya que Zidane dio descanso de cara al partido tanto Varane como a Sergio Ramos, que sigue recuperándose de unos problemas físicos. Militao se queda como el único central disponible del primer equipo de cara al choque, aunque la solución para el otro puesto es Víctor Chust. El canterano entró en la lista y ahora apunta a titular contra el Alcoyano.

