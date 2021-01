Once titular con sorpresas del Real Madrid ante el Alcoyano en la Copa

La Copa del Rey cobra protagonismo en la casa blanca. El Real Madrid visita El Collao para disputar el partido de dieciseisavos de final de la competición copera contra el Alcoyano. Un duelo para el que Zidane se ha dejado a varios de sus pesos pesados en la capital española por distintos motivos.

Sergio Ramos, Varane, Carvajal, Odegaard arrastran unas molestias que les hacen ser baja para el partido, mientras que Rodrygo continúa inmerso en su proceso de recuperación tras su última lesión. Por otro lado, Modric disfruta de un merecido descanso y Nacho, el último en caerse de la lista de convocados, no está en Alcoy después de haber estado en contacto con un positivo en coronavirus.

La línea defensiva es la que tiene bajas más sensibles para el estreno en la presente temporada en la Copa del Rey. Pero aún así, el once titular con el que el conjunto merengue sale en El Collao es de plenas garantías, con jugadores de la talla de Casemiro, Fede Valverde o Vinicius.

Aunque la gran sorpresa es la presencia de Víctor Chust en el centro de la defensa. Zidane opta por no hacer experimientos y ante las bajas ya mencionadas de Ramos, Varane y Nacho, el entrenador francés apuesta por el canterano para formar pareja con Militao.

También hay novedades en los laterales. Si hace meses que Militao no juega, misma suerte es la que ha corrido Odriozola. El donostiarra no ha sido titular ni cuando Carvajal no ha estado disponible, pero ahora le llega una oportunidad de oro para reivindicarse.

El último hueco de esta zaga inédita lo ocupa un Marcelo que vuelve al once titular, luego de haber sido relegado a un segundo plano por Ferland Mendy de manera habitual. Y si hay sorpresas en defensa, también en portería. Aunque esta más que una sorpresa se puede llamar como novedad.

Andriy Lunin, en un entrenamiento del Real Madrid

Lunin disputa su primer encuentro con el Real Madrid en lo que va de temporada. Hasta este momento, Courtois lo había jugado todo en La Liga, en la Champions League y también las semifinales de la Supercopa de España. Pero la Copa sirve para que los habituales tengan minutos y ahí es donde encaja el nombre del ucraniano, quien es una de las grandes apuestas de futuro del club.

En la medular, Kroos se queda en el banquillo, pero no Casemiro, quien ocupa su habitual puesto, aunque esta vez escudado por Fede Valverde e Isco. Mientras que el tridente está formado por Lucas Vázquez, Mariano y Vinicius, siendo suplentes Asensio, Benzema y Hazard. Estos tres más el internacional alemán son, sin duda, unos revulsivos de lujo si fuese necesario.

Once titular

Los once futbolistas elegidos por Zinedine Zidane para enfrentarse al Alcoyano, en el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, son: Lunin; Odriozola, Chust, Militao, Marcelo; Casemiro, Fede Valverde, Isco; Lucas Vázquez, Mariano y Vinicius.

