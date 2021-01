Zidane lanza un guiño a Mbappé: "Los grandes futbolistas eligen dónde jugar"

El Real Madrid debuta este miércoles en la Copa del Rey y Zinedine Zidane se sentó un día antes en rueda de prensa para analizar el partido. El técnico francés se midió a los medios de comunicación desde Valdebebas tras terminar de preparar el partido contra el Alcoyano y con Kylian Mbappé y David Alaba como grandes protagonista de la actualidad blanca esta semana.

Zidane fue preguntado por los rumores que dan por cerrado el fichaje del central austriaco y, además, como se esperaba, Luka Jovic fue otro de los grandes protagonistas de la conferencia. Los dos goles del serbio en su estreno con el Eintracht Frankfurt, donde jugará cedido hasta final de temporada, han pesado y algunos le han recriminado al técnico francés las pocas oportunidades que le dio de blanco.

En cuanto al partido, hay expectación en torno a una lista en la que podrían entrar dos canteranos (Víctor Chust y Antonio Blanco) además de las novedades que puede presentar un once con sitio para futbolistas que cuentan con menos minutos.

Zinedine Zidane, atendiendo a la prensa tras el partido de la Supercopa de España frente al Athletic EFE

Rumores sobre Alaba

"Entiendo que se pueda hablar, que se digan muchas cosas. Lo siento, pero lo que nos interesa aquí a todos, al club, a los jugadores, al staff, es el partido de mañana".

Sorpresas en la Copa

"Hay muchas sopresas porque las Copas siempre son así. Hay equipos que pueden jugar contra los grandes y, a veces, hacen cosas formidables. Hoy en día no hay competiciones ni partidos fáciles".

Nunca ha ganado la Copa

"Trabajamos para intentar ganar cosas y cualquier competición. Lo nuestro es el día a día. No siempre se puede ganar, pero nos preparamos para eso. Gracias por decirme que nunca la he ganado, pero por eso tenemos ilusión en ganarla".

Mbappé y su renovación

"Lo siento porque estabas en la pregunta de Alaba. Lo siento, lo primero. El problema nuestro es el partido de mañana, ya estáis vosotros para hablar de este tema".

Críticas al Real Madrid

"No me cansa, va a seguir. Eso es el Real Madrid. Hay uno que gana y es bueno y los otros son malos, así es el fútbol. Pero no es así. Hay muchas cosas detrás de un equipo. Nos preparamos para ganar siempre, pero hay muchas cosas detrás. Cuando perdemos hay críticas, pero bueno ese es el juego. No me van a afectar. El Real Madrid siempre reacciona y queremos hacer eso, cambiar la situación".

Alaba y las renovaciones

"No tiene nada que ver lo de Alaba con las renovaciones de Ramos y Lucas. Sergio y Lucas son jugadores del Real Madrid desde hace tiempo. Están listos y preparados para enfocarse en lo que es el Madrid. Lo otro es otro tema y ya se verá en el futuro.

Goles de Jovic

"Me gusta que Jovic haya marcado dos goles. Me alegro por él".

¿Más cesiones?

"Puede pasar de todo hasta el 31 de enero, mira lo de Jovic. Quiero mucho a todos mis jugadores y voy a contar con todos. Si pasa algo, ya veremos".

Los grandes juegan donde quieren

"Al fin y al cabo sí. Pienso lo mismo que dijo Ronaldo en su momento. Cada uno tiene un contrato y sus cosas. No es bueno meterse en las cosas de los demás. Pero pienso lo mismo".

Culpa con Jovic

"Lo fácil es decir que la culpa la tengo yo. Se decía en su día con Reguilón. Cuando los jugadores se quedan aquí, saben lo que tienen. Es el Real Madrid y es difícil. Hay momentos en los que los jugadores tienen que irse a jugar. Fue una buena decisión comprar a un jugador como Luka y me alegro de lo que hace ahora. Jugando fuera y jugando dentro es diferente. Tiene 23 años y futuro para demostrar lo que es como jugador para el Real Madrid en el futuro. Aquí siempre hay una competencia muy fuerte, pero la culpa no la tiene el entrenador. Los jugadores tienen que demostrar".

